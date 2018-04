USA mají obchodní deficit hlavně s Čínou – ale menší, než se zdá

<br>

Celková únorová bilance zahraničního obchodu Spojených států vykázala schodek 57,6 mld. dolarů. Jedná se o nejhlubší měsíční deficit od roku 2008.







Z pohledu nynějších náznaků obchodní války mezi USA a Čínou není bez zajímavosti, že větší polovina (přes -29 mld.) uvedeného únorového deficitu šla na vrub obchodu USA právě s Čínou.

Už řadu let jsou však k dispozici i data o obchodu s přidanou hodnotou podle jejího geografického původu (tedy kolik daná země v rámci svého vývozu vyváží skutečně své vlastní, doma vytvořené přidané hodnoty versus kolik vyváží přidané hodnoty předtím domů dovezené odjinud).