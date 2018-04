Rozbřesk: Zajištěnost exportérů na maximu

Zatímco mezi USA a Čínou se schyluje k dalšímu kolu celních odvet, Evropa řeší, jaké důsledky to bude mít pro její průmysl. Právě pro toto odvětví, byť není ve většině zemí EU dominantní, může být probuzený obchodní protekcionismus velmi nepříjemnou brzdou. Ostatně už poslední indexy nákupních manažerů (PMI), které vlastně ani nemohly zohlednit nové celní kolečko, naznačují, že expanze evropského průmyslu začíná ubírat na tempu.



Nejde zatím o nic zásadního, nicméně o to pozorněji je třeba tyto nové signály vnímat i u nás. Zvlášť když průmysl je v ČR tím největším odvětvím, které obstarává téměř třetinu HDP, zaměstnanosti a na ekonomickém růstu země se v posledních letech podílelo téměř z poloviny. Těší se stále takovému růstu zakázek, že vlastně často ani nestíhá a čekací doby se prodlužují. Dnes zveřejněná čísla za únor by tyto dosavadní tendence mohly potvrdit, byť se může ukázat, že růst nových objednávek přece jen začíná zvolňovat, jak už to naznačovaly poslední PMI. Po loňském šesti a půl procentním růstu výroby se tak tempo produkce začíná vracet k udržitelnějším hodnotám. Ať už s ohledem na kapacitní možnosti v současné době limitované nedostatkem pracovníků nebo s ohledem na potenciální zpomalení zahraniční poptávky.



Zatímco s nedostatkem pracovníků se průmyslové podniky vypořádávají jen obtížně a počty volných pracovních míst stále narůstají, s posilující korunou – jako druhým rizikovým faktorem letošního roku – jim to jde podstatně lépe. Podle průzkumu mezi firmami zveřejněném ČNB se míra jejich kurzového zajištění dostala v prvním čtvrtletí letošního roku na nejvyšší úroveň za dobu sledování (od roku 2011). Můžeme sice diskutovat o tom, jak reprezentativní jsou daná čísla, nicméně jsou to asi nejdelší dostupná data k dispozici. Podle nich dosáhlo zajištění vývozu proti kurzovému riziku v tomto čtvrtletí 47 % a v ročním horizontu 46 %. Jen pro srovnání, loni touto dobou, kdy už ČNB jasně hovořila o konci kurzového režimu, to bylo 30 %, respektive 27 %.



Kurz tuzemští exportéři mají „obšlápnutý“, tak teď už jen zbývá sledovat, jak se budou dále plnit zakázkové knihy firem. Nejenom proto by se údaje z průmyslu – ať už ty tvrdé nebo měkké – měly dostat do centra pozornosti trhů. S jistým zjednodušením totiž i nadále platí, že s průmyslem roste i padá celá česká ekonomika.







TRHY

CZK a dluhopisy

Koruna během včerejška vcelku v klidu setrvávala těsně nad hranicí 25,30 EUR/CZK. Aktuální neúspěch jednání o nové vládě ji nejspíše nijak významně neovlivní s tím, jak obvykle české finanční trhy nereagují na vývoj domácí politické scény. Proto ani možnost předčasných voleb zatím na devizovém ani dluhopisovém trhu nemusí nijak rezonovat. Pro korunu je i nadále zásadní politika centrálních bank, a to jak té české, tak té evropské, která by v průběhu dvou měsíců mohla alespoň nastínit, zda to myslí s koncem QE skutečně vážně. Pro tu českou bude z krátkodobého pohledu podstatná březnová inflace, která přijde na řadu už v úterý. Nejspíše opět skončí pod dvouprocentním cílem, což ČNB na čas opět utvrdí ve stávající vyčkávací pozici.



Zahraniční forex

Čína údajně nemá z obchodní války s USA strach a dolar zjevně také ne. Před odpoledním důležitým reportem z amerického trhu práce, který bude zjevně opět velmi dobrý, jdou totiž dolarové úrokové sazby vzhůru, což je pro americkou měnu dobré.



Forint mezitím v klidu vyčkává na víkendové parlamentní volby v Maďarsku. Očekává se opět jasné vítězství vládnoucího Fidezsu vedeného premiérem Orbánem. Pro forint by to v zásadě měla být dobrá zpráva, neboť u moci bude stabilní vláda s pohodlnou nadpoloviční většinou.



Ropa

Pokračující eskalace obchodního konfliktu mezi USA a Čínou dopadá negativně také na ropný trh. V reakci na včerejší prohlášení Donalda Trumpa o nové várce cel v hodnotě 100 mld. dolarů dnes klesá cena ropy zpět pod 68 USD/barel, přičemž se zdaleka nemusí jednat o finální reakci cen. Tit-for-tat strategie, neboli reakce formou oplácení, je totiž učebnicovým příkladem, jak obvykle startují obchodní války, což by mohlo vnést na trhy výraznější negativní sentiment, kterému se zatím – v očekávání diplomatického urovnání situace – spíše bránily.