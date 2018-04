Silná domácí ekonomika může podpořit korunu (Ranní zpráva z finančního trhu)

Statistka z amerického trhu práce zřejmě opět přinese příznivé zprávy o tvorbě pracovních míst. Zrychlit by mohl i růst mezd. Investoři už v předstihu nakupovali dolar, který se posunul na nejsilnější úroveň za poslední měsíc. Příznivé zprávy pro korunu čekáme z domácí ekonomiky. Únorová čísla především o maloobchodu by měla být velmi silná.

Americká ekonomika pokračuje v tvorbě pracovních míst

V pátek přichází na řadu nejdůležitější statistika tohoto týdne. Americká ekonomika podle našich odhadů vytvořila 225 tis. nových pracovních míst, což by znamenalo pokračování velmi příznivých trendů na trhu práce. Ještě důležitější ale bude pohled na mzdy. Podle našich odhadů se hodinové výdělky v březnu zvýšily o 0,2 % m/m, což by mohlo posunout jejich meziroční tempo na 2,7 % y/y. Zde ale vidíme riziko směrem dolů. Tato čísla by nicméně měla naznačit, že Fed bude ve zvyšování úrokových sazeb pokračovat.

Euro oslabilo na měsíční minimum

Už dnes ráno byl zveřejněn vývoj německého průmyslu za únor, který zaostal za očekáváním analytiků. Produkce meziměsíčně poměrně prudce poklesla, což může mít spojitost s únorovou nervozitou na trzích a v globální ekonomice.

Revize indikátorů PMI v eurozóně potvrdila jejich březnový propad. Nálada v ekonomice se zhoršila především kvůli obavám z obchodní války a svůj vliv mohly mít ještě turbulence na finančních trzích. Zároveň se ale PMI vrátily na úrovně, které jsou podle nás dlouhodobě udržitelné. Na přelomu roku totiž byly extrémně vysoko, což neodpovídalo výkonnosti reálné ekonomiky. Euro nicméně včera proti dolaru oslabilo o 0,3 % na nejslabší úroveň od začátku března.

Čekáme solidní data z ekonomiky, především o maloobchodu

Dnes budou zveřejněny důležité únorové indikátory z české ekonomiky: maloobchodní tržby by měly zůstat velmi silné díky výrazně utaženému trhu práce, stavebnictví pravděpodobně zkoriguje bezprecedentní lednový růst a průmyslová produkce jen lehce zpomalí i kvůli mírně nižší poptávce po autech. Celkově by ale dnešní čísla měla být pro korunu příznivá. Výrazný růst reálné ekonomiky se promítá na trh práce. Rostoucí mzdy zvyšují spotřebu, což by se mělo postupně projevit na zrychlení inflace a umožnit ČNB dále zvyšovat úrokové sazby.

Koruna proti dolaru oslabila o třetinu procenta

Kurz koruny vůči euru byl po většinu čtvrtka velmi stabilní na úrovni 25,32 CZK/EUR. S blížícím se závěrem obchodování ale koruna lehce ztrácela, když se její kurz posouval na hodnotu 25,35 CZK/EUR. Podobně během odpoledne zlevnily i ostatní středoevropské měny, stejně jako euro vůči dolaru. Za tím mohly stát přípravy investorů na dnešní zveřejnění důležité statistiky z amerického trhu práce.

Vůči dolaru včera koruna ztratila zhruba třetinu procenta, a to primárně kvůli pohybu americké měny na světových trzích.