Trump chce uvalit clo na čínské zboží v hodnotě 100 miliard dolarů

Americký prezident Donald Trump požádal svého zástupce pro obchod, aby zvážil navýšení cla na čínské výrobky v hodnotě dalších 100 miliard dolarů (zhruba dva biliony Kč). Informovala o tom agentura AP.



Rozhodnutí přichází den poté, co Čína oznámila, že chce uvalit 25procentní clo na 106 amerických výrobků, mimo jiné na auta, letadla či sójové boby. Peking tím reagoval na obdobný seznam, který USA zveřejnily v úterý. Ten pro změnu obsahuje 1300 čínských výrobků, na něž chtějí aplikovat 25procentní clo Spojené státy. V obou případech jde o zboží, jehož dovoz do Číny respektive do Spojených států dosahuje hodnoty téměř 50 miliard dolarů (kolem jednoho bilionu Kč) ročně.





Bílý dům dnes oznámil, že Trump požádal Úřad amerického obchodního zmocněnce (USTR), aby zvážil uvalení cla na dovážené čínské zboží v hodnotě 100 miliard dolarů s tím, že pokud to uzná za vhodné, měl by rovněž rozhodnout o tom, na jaké zboží se opatření bude vztahovat.Trump rovněž vyzval ministerstvo zemědělství, aby vypracovalo plán na ochranu zájmů amerických farmářů.Prezident Spojených států dlouhodobě tvrdí, že obchodní politika Číny vedla ke krachu amerických továren a připravila tak miliony Američanů o práci Desítky obchodních svazů zastupujících přední americké podniky minulý týden vyzvaly Trumpa, aby cla na dovoz z Číny neuvaloval. Varovaly před jejich negativními dopady na ekonomiku Spojených států i na americké spotřebitele.