Tesla se na povrchu třpytí, ale pod ním už je to horší

Akcie i dluhopisy společnosti Tesla si prošly znatelnou korekcí a podle Dana McCruma z FTAlphaville je načase zamyslet se nad jednou z hlavních investičních tezí týkajících se této firmy. Tedy nad tím, že existuje řada potenciálních zájemců o její koupi v případě, že se k tomu naskytne příležitost.



Na FTAlphaville již před třemi roky tuto tezi zpochybňovali s tím, že by bylo levnější vybudovat novou „Teslu“. Podle McCruma to platí dvojnásob, protože hodnota celé společnosti se od té doby znásobila. Tesla doposud dala na investice a výzkum a vývoj asi 12,5 miliardy dolarů, letos by k tomu měla přidat přibližně 5 miliard dolarů, takže celkem tyto výdaje dosáhnou asi 17 miliard dolarů. Její kapitalizace a hodnota dluhu dosahuje přibližně 51 miliard dolarů. To znamená, že kdyby někdo firmu i s jejími dluhy koupil, zaplatil by přibližně trojnásobek celkových investic. Navíc by pak na rozdíl od pouhých nových investic ve stejné hodnotě získal všechny zaměstnance a odborníky včetně Muska.





Jenže ostatní automobilky na nic nečekají. VW by měl podle očekávání v následujících letech investovat 53 miliard eur a měl by přijít na trh hned s několika výkonnými elektromobily. Jeho investiční program je největší v celém odvětví, ale velké výdaje plánují i jeho konkurenti. Ne všichni sice půjdou do elektromobility, ale je zřejmé, že technologický náskok Tesly se bude rychle snižovat. A s tím se bude vypařovat i iluze, která tvrdí, že by se vyplatilo koupit Teslu a dohnat tak náskok, který před ostatními automobilkami má.Max Warburton z Bernstein Research navíc hovoří o provozních problémech Tesly, které jdou za hranici překážek, kterým čelí jiné automobilky při rozjíždění výroby nových modelů. Tesla se na svých výrobních linkách snaží využívat maximum robotů a na rozdíl od ostatních automobilek se snaží i o automatizaci finálních kroků montáže vozu. Zdá se, že právě tady naráží na problémy (stejně jako v oblasti sváření a montování baterií). Tesla by jistě ráda změnila fungování celého odvětví i v oblasti výroby, ale Warburton je skeptik. Poukazuje na to, že německá firma Grohmann, která Tesle automatizaci zajišťuje, je sice robotickým nadšencem, ale v poslední době poznává limity automatizace. A Japonci, kteří ve výrobní oblasti stále excelují, se dokonce vydali směrem k omezení automatizace.Ukazuje se, že automatizace vykazuje negativní korelaci s kvalitou, je drahá a musí se s ní počkat až na chvíli, kdy jsou produkční procesy stabilizovány. Jinak jen násobí výrobní chyby. Podle některých názorů to potvrzuje i Tesla , která se vydala tou horší cestou. Její pokusy o originalitu ji zadlužily, a i když patří mezi výjimečné společnosti, o jejichž produkt je opravdu velký zájem, není schopna jej vyrábět včas a v potřebné kvalitě. Což jsou podle FTAlphaville pádné důvody, proč nevěřit investiční tezi založené na tom, že o Teslu se poperou konkurenční automobilky.Zdroj: FTAlphaville