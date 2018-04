Summary: Fiat Chrysler osamostatní svou dceru

USA:



Fiat Chrysler (Investiční tipy)





Italsko-americký výrobce automobilů, která vyrábí součástky pro automobily. Současní akcionáři Fiatu dostanou proporčním dílem akcie v samostatně obchodované společnosti, která by měla být uvedena na milánskou burzu koncem tohoto roku. Valuace se odhaduje mezi 3,6 až 5 mld. EUR . Jelikož neproběhne úpis nových akcií Akcie Fiat posilují na NYSE o 2 %.Mark Zuckerberg včera přinesl nové informace ohledně ochrany dat uživatelů jeho sociální sítě Facebook . Dle interních analýz mohly být, zatímco dřívější odhady říkaly jen 50 mil. Tuto negativní zprávu však více než vyvážila jedna věta, a to, že. Jinými slovy, masový exodus uživatelů se nekoná, jak jsme ostatně předpokládali. Nesmíme však zapomínat, že Damoklův meč pořád představuje možnost přísnější regulace týkající se sběru, vyhodnocování a využívání dat uživatelů. Příští týden v úterý (10.4.) jde Mark Zuckerberg na kobereček před americkou senátní komisi. Vystoupení budeme bedlivě sledovat. Akcie Facebook dnes rostou o 2,5 %.Mateřská společnost Google bude počínaje tímto kvartálem. Změny se týkají tří oblastí. Tou první jsou provozní metriky cost -per-click a paid clicks, které ukazují, kolik platí marketéři za kliknutí uživatelem na svoji reklamu, respektive kolikrát uživatelé na jejich reklamu klikli. Jedná se tedy o nejdůležitější čísla k reklamnímu byznysu., neboli o zhlédnutí reklamy, a ukazatele budou pojmenovány cost pre -impression a impressions.Druhá změna se týká(tzv. marketable equity securities a non-marketable equity securities). Dle nových účetních standardů se budou muset i nerealizované zisky/ztráty přesunout z rozvahy do výsledovky, což učiní čistý zisk volatilnějším.Do třetice,se přesunou z reportovací divize Other Bets do širší divize Google. Konsolidované výsledky se tím však měnit nebudou.Výsledky za nynější kvartál bude Alphabet prezentovat 23. dubna.