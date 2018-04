Státní tiskárna cenin zahajuje výstavu k 90. výročí svého založení

Státní tiskárna cenin slaví v letošním roce 90 let od svého vzniku. Při této příležitosti pořádá výstavu, která veřejnost seznámí s historií a výrobou bankovek, osobních dokladů, akcií a dalších cenin. Výstava otevře své brány návštěvníkům v prostorách zimního refektáře Strahovského kláštera v pátek 6. dubna a potrvá až do 31. května 2018. Otevřeno bude denně od 9:30 do 17 hodin.

„Státní tiskárna cenin se v takovémto rozsahu představuje veřejnosti vůbec poprvé. Na čtyřech desítkách panelů si mohou návštěvníci prohlédnout nejzajímavější exponáty od první republiky až po současnost, jako například původní kresby a návrhy tisícikorunové bankovky Maxe Švabinského s portrétem Františka Palackého, nebo rytiny bankovek, které byly doposud skryty v trezoru,“ uvádí generální ředitel Státní tiskárny cenin Tomáš Hebelka. Výstava také mapuje trendy ve výrobě občanských průkazů či cestovních dokladů, ať již jde o technologické postupy, design nebo kombinaci ochranných prvků. V interaktivní části výstavy si návštěvníci například ověří pravost svých bankovek či vyzkouší, jak budou fungovat nové technologie občanských průkazů s čipem, které zavádí Ministerstvo vnitra od 1. července letošního roku. „Věřím, že si na své přijdou nejen odborníci, ale i široká veřejnost a že se tato jedinečná výstava bude těšit velkému zájmu,“ dodává ředitel STC.

Státní tiskárna cenin je přímo řízenou organizací Ministerstva financí, která dlouhodobě spolupracuje s významnými českými institucemi, jakými jsou například Ministerstvo vnitra, pro které dodává osobní doklady, nebo Česká národní banka, s níž aktuálně připravuje novou pamětní bankovku ke 100. výročí československé, respektive české měny, která bude vydána v roce 2019.

Více informací o výstavě naleznete na webových stránkách Státní tiskárny cenin.