Moody´s snižuje rating Barclays na předposlední úroveň

Autor: Bc. Gabriela Kocveldová

Rating společnosti Barclays Plc byl snížen společností Moody´s Investors Service, přičemž byly vyjádřeny obavy ohledně výdělků v investiční bance poté, co britský věřitel oddělil své rizikovější obchodní činnosti z maloobchodních operací.

Celkový rating dluhu společnosti Barclays byl ve středu snížen na předposlední úroveň, podle níž bude banka čelit „pokračujícím výzvám v oblasti ziskovosti“ spolu s negativním dopadem vymezujících opatření. Podle analytiků společnosti Investec Plc se ve čtvrtek miliarda eur (1,2 miliard dolarů) banky z 1,375 % nezajištěných dluhopisů mírně změnila hlavně proto, že vedoucí představitelé předznamenali, že je možné snížení ratingu v průběhu roku.

Úvěrové ratingy některých největších britských bank byly zasaženy pokrizovými pravidly, známými jako vymezující opatření, které vstoupí v platnost příští rok, tvrdí společnost Moody´s. A to proto, že velkoobchodníci a maloobchodníci se budou muset v budoucnu samostatně starat o dluh, a proto ztratí výhody podnikání a diverzifikace financování, jak uvedla agentura ve zprávě.

Společnost Barclays, vedená generálním ředitelem Jesem Staleym, změnila svou právní strukturu na začátku tohoto měsíce, aby vyhověla zákonu, který byl navržen po finanční krizi na ochranu spotřebitelských vkladů před ztrátami z rizikovějších obchodních aktivit, nazývané zákonodárci jako kasino. Společnost Moody´s řekla, že část společnosti Barclays, která nespadá pod vymezující opatření, bude pozorovat větší výkyvy v tržbách z důvodu volatility na kapitálových trzích.

Nižší úvěrové ratingy mohou zvýšit výpůjční náklady společnosti. Na základě dat z Bloombergu má Barclays kolem 14,8 miliard liber (20,8 miliard dolarů) dluhopisů s datem splatnosti do konce roku 2019.

Podle zpráv Bloombergu minulý měsíc řekla společnost Barclays investorům, že doufá, že ušetří až miliardu dolarů úrokových nákladů během příštího roku, protože refinancuje drahé dluhy z období krize – vydané v roce 2008, když se banka blížila kolapsu – na dnešní mnohem nižší sazby.

Společnost Moody´s snížila Barclays dlouhodobý rating emitenta a rating nezajištěných dluhů na Baa3 z Baa2. Konkurenční Deutsche Bank AG je v současnosti hodnocena o jeden stupeň výše.

Nicméně, ratingová agentura poskytla britskému věřiteli stabilní výhled a zdůraznila své „silné franšízy v britském retailovém, obchodním bankovnictví a globálních kreditních kartách“. Akcionáři „pokrčili rameny“ nad zprávami, když se akcie zvýšily o 1 % v 9:45 v Londýně.

„Byli jsme nějakou dobu nahlíženi negativně a nyní revidují rating,“ řekl minulý měsíc finanční ředitel Tushar Morzaria. „Bylo by to lehce překvapující, kdyby se rozhodli přehodnotit rating a nechali by vše, jak to je nyní.“

Moody´s také odděleně snížila ratingy některých jednotek vlastněných skupinou Royal Bank of Scotland Group Plc.