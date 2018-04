Manažeři a top manažeři utíkají k franšízovým konceptům

Franšízingu se v tuzemsku v posledních čtyřech letech nebývale daří, počet lokálních konceptů se téměř vyrovnal těm zahraničním. Ale nebylo tomu vždy stejně, počátky franšízového podnikání v Česku nebyly snadné. Začínaly tady gastro koncepty ze zahraničí a dnes je možné si otevřít třeba i pobočku s bankovními a investičními službami, jako je například franšíza OK POINT. Co tedy stojí za oblibou této formy byznysu?

První franšízový řetězec, a to světoznámý McDonald’s, vstoupil na náš trh již v roce 1991. A i když oblast fastfoodových restaurací stále zůstává typickým představitelem této formy podnikání, dnes už se s ní setkáme ve všech. V současné době je podle České asociace franchisingu na našem trhu zhruba 280 franšízových konceptů a asi polovina jich je ryze českých.

„Zlom přišel v roce 2014. Od té doby se roční nárůst provozoven dlouhodobě drží okolo 12 procent,“ poukazuje Klára Opletalová, tajemnice České asociace franchisingu.

Budovat vlastní značku nebo převzatý koncept?

Důvody, proč je franšízový model mezi podnikateli tak populární, jsou zejména již zavedená značka a zázemí silné společnosti včetně jejího know-how. Franšízing je postaven na opakování jednoho ověřeného podnikatelského vzoru. Franšízor, poskytovatel licence, podnikateli v podstatě dává návod, jak v daném oboru úspěšně podnikat, což v sobě skýtá velkou výhodu oproti vystavění vlastní značky, kde rozjezd nezřídka bývá ve stylu pokus – omyl.

„Budování franšízové sítě přináší nepochybné výhody i poskytovateli licence. Náklady na vybudování pobočky jsou totiž přeneseny na podnikatele, budoucího franšízanta,“ upřesňuje Opletalová. „Ten zase dostává veškerou technickou, marketingovou a právní podporu. Čím více má společnost franšízantů (franšízových poboček), tím více se upevňuje pozice její značky na trhu,“ dodává.

Druhá kariéra pro úspěšné manažery a vedoucí pracovníky

Model franšízového podnikání se stále více stává populární u top manažerů, kteří již v oboru dosáhli vrcholu a ještě zdaleka nejsou ve věku, kdy plánují odchod do penze. Řada z nich hledá nový kariérní směr, který jim pomůže dále se rozvíjet a hlavně seberealizovat.

„Měl jsem za sebou třináctiletou kariéru v managementu jedné nadnárodní společnosti. Cítil jsem, že v dalším růstu mi brání to, že o mém profesním rozvoji rozhodují jiní. V momentě, kdy jsem zvažoval co dál, přišla možnost provozovat pobočku franšízové sítě OK POINT,“ vzpomíná Radek Husák.

OK POINT je koncept franšízových poboček, které na sklonku roku 2015 spustila finančně-poradenská společnost Broker Consulting společně s retailovou mBank. Jeho cílem je poskytovat klientům poradenství v oblasti financí, bankovnictví a realit na jednom místě. Oblast finančnictví Radka Husáka oslovila, dlouhodobě se soukromě věnoval právě investování. Právě možnost věnovat se investicím na profesní úrovni a využít nabyté zkušenosti, ho zaujala a založil si na ní novou kariéru formou franšízy OK POINT. Pro franšízing nadchl i svou manželku Soňu, která předtím působila jako právnička na Katastru nemovitostí v Brně a v jedné mezinárodní společnosti.

„Díky své praxi firemního právníka dokážu klientům nabídnout kompletní právní servis včetně kvalitní revize jejich současných smluv,“ zdůvodňuje změnu kariéry Soňa Husáková a dodává: „S manželem jsme neměli s podnikáním žádné zkušenosti, proto jsme se rozhodli pro formu franšízové spolupráce. Přerod zaměstnance v podnikatele není zcela jednoduchý, protože najednou jste na vše sám. Spolupráce se silným franšízorem nám najednou ukázala směr, kudy se vydat, nastavila pravidla a pomohla nám se všemi zákonnými požadavky.“

Vstupní investice a koncept na míru

Manželé Husákovi se rozhodli pro spolupráci s domácím franšízovým systémem, tedy takovým, který je založený na původním českém podnikatelském konceptu. Na českém trhu ojedinělý model OK POINT od Broker Consulting nabízí kombinaci tří služeb – bankovních finančních a realitních. Možná právě díky tomu se ve svém segmentu stal jedním z nejrychleji rostoucích. Během roku 2017 otevřel 16 nových poboček a jen letos v dubnu se jich otevře další pět nových, což bude znamenat celkem 39 OK POINTů po celé republice. Rozjednané jsou ale i další lokality, v některých jsou OK POINTy již těsně před dokončením.

Vstupní investice je v případě OK POINTu 1,5 milionu korun a její návratnost se pohybuje od půl do jednoho roku. Franšízant s podpisem licenční smlouvy získává od společnosti Broker Consulting kompletně vybavené obchodní místo včetně komplexního produktového portfolia bankovních a finančních produktů na otevřené platformě. K dispozici má také výstupy z analytického zázemí, finančně plánovací nástroje, či provozní, marketingovou a obchodní podporu. Absolvovat musí před zahájením podnikání produktové a obchodní školení. Po úspěšném startu jej pak čeká podle centrály nadstandardní finanční ohodnocení a benefity.

