Risk OFF / BIG EXPERT - zahraniční trhy: týden od 2. 4. 2018

Sotva jsme dojedli velikonočního beránka a užili si trochu volna, tak hnedle už se zase musíme mít na pozoru a být připraveni na, jak na CNBC a Bloomberg TV běží dokola, "market sell-off".

Uvážíme-li, že v pondělí obchodovala hlavně Amerika, která si za nižší likvidity došla pro čekající stopové pokyny a koketovala zase s 200 MA na hlavních ind'exec'h. Co je ale horší, je to, že úterý se neslo v totožném duchu a středa zase v úplně opačném. Zajisté to je i díky prezidentu Trumpovi, který dělá, co může, aby prohluboval obchodní válku s Čínou. Asijský drak si to však líbit nenechá a po konkretizaci položek, na které uvalí cla, posílá US trhy dolů. Objem cel 50 mld. USD je totožný s tím americkým. Jak trhy na to reagují jsme si již popsali, ale že jde o nejhorší vstup amerických akcií do druhého kvartálu od "Velké deprese" již možná tuší méně investorů (viz. obr.), což je v uvozovkách úsměvné, když uvážíme leden a první kvartál jako nejlepší vstup do roku od 1987.

Zdroj: bloomberg

Co se bude dít za oceánem dále? Blíží se výsledková sezóna a dle odhadů analytiků se prý máme těšit na nejsilnější za posledních 7 let. Slabý dolar, silná expanze globální ekonomiky, vysoká zaměstnanost, růst mezd by tomu měly hrát do karet. Procentuální meziroční růst na akcii v indexu S&P500 se odhaduje na neuvěřitelných 18 procent, v Nasdaqu až o cca 23 procent.

Zdroj: bloomberg

Dle druhého grafu jde vidět, jak krásně to centrální banky svými nákupy vytáhly. Otázkou zůstává, co může udržet trhy v těchto výšinách? Udrží to technická podpůrná úroveň (viz. zelená linka) nebo bude prolomena a testována hodnota 2200 - 2000? A co velcí hráči, budou hledat "bezpečný" přístav ve formě dluhopisů, kam mohou část svých rizikových aktiv přesunout? A co zlato? To již v portfoliu máte?

Michal Blažek, BH Securities

Názory expertů na budoucí vývoj na vybraných zahraničních trzích sledovaný prostřednictvím indexů a porovnání s českým kapitálovým trhem (PX) v horizontu jednoho měsíce a půl roku, v týdnu od 2. 4. 2018.

Odhad expertů pro období 1 měsíc

Ukazatel Hodn.

3. 4. Průměr Medián Změna

v % Interval Růst Pokles PX 1 116,66 1 069 1 075 ↓ -4,28 990 - 1 132 1 5 Dow Jones (US) 24 033,36 23 549 23 508 ↓ -2,01 20 750 - 25 529 2 4 NASDAQ Comp.(US) 6 941,28 6 671 6 853 ↓ -3,90 5 900 - 7 418 2 4 FTSE 100 (VB) 7 030,46 7 230 7 208 ↑ 2,84 6 750 - 7 800 4 2 DAX (Něm.) 12 002,45 12 088 12 150 ↑ 0,71 11 000 - 12 800 3 3 Nikkei 225 (Jap.) 21 292,29 20 971 20 959 ↓ -1,51 19 500 - 22 158 2 4

Odhad expertů pro období 6 měsíců

Ukazatel Hodn.

3. 4. Průměr Medián Změna

v % Interval Růst Pokles PX 1 116,66 1 089 1 085 ↓ -2,49 1 000 - 1 159 2 4 Dow Jones (US) 24 033,36 23 850 23 875 ↓ -0,76 21 300 - 25 779 3 3 NASDAQ Comp.(US) 6 941,28 6 798 6 850 ↓ -2,06 6 100 - 7 491 2 4 FTSE 100 (VB) 7 030,46 7 424 7 494 ↑ 5,59 6 800 - 8 100 5 1 DAX (Něm.) 12 002,45 12 283 12 202 ↑ 2,34 11 900 - 12 746 5 1 Nikkei 225 (Jap.) 21 292,29 21 202 21 495 ↓ -0,42 19 800 - 22 375 3 3

Hodnocení v tomto týdnu provedli:

Michal Blažek - BH Securities

- BH Securities Marco Marinucci, Patrik Hudec - Generali Investments CEE, investiční společnost

- Generali Investments CEE, investiční společnost Libor Stoklásek - GRANT CAPITAL

- GRANT CAPITAL Radek Pavlíček, Jan Berka - Roklen360

- Roklen360 Aleš Charvát - UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

- UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Jaroslav Brychta - X-Trade Brokers