Trump se střetne s Japonskem o hodnotu jenu

Japonští vládní představitelé začínají mít obavy z Donalda Trumpa a nadcházejícího summitu v USA, přičemž se připravují na tvrdou rétoriku amerického prezidenta ve věci obchodních dohod. Trump by zároveň mohl kritizovat současnou vládní garnituru v Japonsku za politiku levného jenu, která zvýhodňuje japonské firmy, ale znevýhodňuje americké firmy exportující do Japonska.

Minulý měsíc se uskutečnilo jednání mezi USA a Jižní Koreou, v jehož rámci došlo poměrně rychle k dosažení dohody. Součástí ujednání je i doložka vylučující devalvaci měny z důvodu podpory mezinárodního obchodu. Tento krok vzbuzuje u japonských politiků obavu. Pokud by Trump obvinil Japonsko (konkrétně Bank of Japan) z devalvace jenu a udržování kurzu na nízkých hodnotách, japonští představitelé by se bránili jen velmi ztěžka, jelikož by měl ve svých tvrzeních pravdu.

Japonský jen by se za této situace mohl stát středem pozornosti investorů a pravděpodobně by posílil. Japonskou centrální banku by to mohlo donutit k nasazení agresivní jestřábí rétoriky. Zároveň je ale oproti minimům z roku 2015, kdy se USDJPY obchodoval okolo úrovně 125, silnější jen o cca 20 %. Aktuálně se pohybuje kolem 105.

Japonci se na zmiňovaném summitu budou snažit odolat nátlaku amerických politiků i za cenu ztráty pozic při vyjednávání o uvolnění cel uvalených na ocel a hliník. Trump udělil výjimku z celní povinnosti některým obchodním partnerům, např. Kanadě, Mexiku a EU. Japonsko mezi nimi však není.

Američtí zástupci už v minulosti kritizovali dovoz levných automobilů do Ameriky, na druhou stranu se jim ale nezamlouvá komplikovaný logistický rámec pro prodej farmářských a masných výrobků v Japonsku. Ty tam dováží americké společnosti.

Obavy z obchodní války mezi USA a Čínou vedly k nákupu jenu, a ten tak zůstává od začátku roku vyšší o cca 6 %, což Američanům vyhovuje.

Japonsko ale pravděpodobně nebude chtít podepsat doložku zakazující oslabení měny, ačkoliv to, díky uvolněné monetární politice byl v uplynulých letech stěžejní cíl národní ekonomiky. Otázkou zůstává, jak silný nátlak Trump vyvine ve snaze zajistit splnění jeho požadavků a jaké sankce na Japonsko uvalí, pokud se nesetká s pochopením.