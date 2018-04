Stříbro stále ve stínu žlutého kovu - zářivá budoucnost teprve přijde

O stříbře se v odborných kruzích hovoří jako o velmi podhodnoceném kovu, který se zatím stále krčí ve stínu svého bratrance zlata. Ale to už tak úplně neplatí. Stříbro se stává rok od roku stále více oblíbeným investičním nástrojem. Důkazem je neustále narůstající poptávka, jak ze strany průmyslu, tak od běžných investorů. Velká obliba je zaznamenána v asijských zemích. Například Indové, kteří jsou pověstní svou láskou ke žlutému kovu, obracejí svou pozornost stále více a více ke stříbru. Považují jej za další prostředek, který jim uchová bohatství.

Stříbro je stejně jako zlato považováno za skutečnou tvrdou měnu. Pro své vzácné vlastnosti uchovává bohatství po tisíce let. Je odolné a přitom snadno dělitelné a dobře přenosné. Jeho forma je po celém světě konzistentní a přitom má skutečnou hodnotu. Na rozdíl od papírových bankovek, které jsou jen dílem a vůlí dnešních vlád, je stříbro "zvukem" peněz. Drahé kovy zároveň ochrání majetek bez ohledu na to, co zmítá tržním hospodářstvím, případně celou populací.

Pojďme se podívat na pár informací, které nahrávají zářivé budoucnosti tohoto kovu:

Z údajů od roku 2005 - 2017 je patrné, že se roční produkce stříbra drží nad úrovní kolem 25 000 tun za rok, největší produkce byla v roce 2014 a to cca 26 800 tun. Naopak nejnižší produkce byla v roce 2006 a činila cca 20 100 tun. Rovněž k největšímu poklesu v meziročním srovnání došlo v roce 2015 a to o cca -6,34 %. Největší meziroční nárůst produkce byl v roce 2012 a to cca 9,44 %. Za rok 2017 se pohybujeme na úrovni 25 000 tun, kdy rovněž došlo v meziročním srovnání k poklesu o cca 2,72 %.

Podívejme se také na historická data a produkci stříbra od roku 1493 do roku 2017- uvidíme ještě rapidnější pokles celosvětové produkce. V následující tabulce vidíme, že v období od roku 1493 - 1600 činila celosvětová produkce cca 747 mil. Oz. Následující staletí se nesly ve znamení růstu produkovaného stříbra, nicméně ke zvratu došlo na začátku nového tisíciletí, kde vidíme propad o téměř 24 %. Rovněž vidíme, že v období od roku 1951-2000 bylo celosvětově vyprodukováno nejvíce stříbra a to cca 17 061 mil. Oz. To je téměř tolik, co se vyprodukovalo od roku 1493 do roku 1950, konkrétně 19 289 mil. Oz. V období od roku 2001 do roku 2017 vidíme značný pokles a to více než pětinový.

Je rovněž zřejmé, že se produkce stříbra zvýšila během století mnohonásobně. V období od roku 1493-1600 činila průměrná celosvětová produkce stříbra cca 7 mil. Oz za rok. V období od roku 1951-2000 činí průměrná roční produkce cca 341 mil. Oz. A v období 2001-2017 činí průměrná roční produkce cca 765 mil. Oz. To je oproti období 1493-1600 nárůst 109 krát.

Za celé období od roku 1493 do roku 2017, což je 525 let, bylo celosvětově vyprodukováno 49 350 mil. Oz (1 534 933 tun stříbra). Jen za období od roku 1901 do roku 2017 bylo vyprodukováno 40 399 mil. Oz – (1 256 530 tun), což představuje cca 81,86 % produkce z celkové produkce za 525 let.

Pojďme se podívat na fakta, která přispívají k tomu, že stříbro čeká zářivá budoucnost:

- Všechny "fiat" měnyčasem dosáhnou nulové hodnoty a bohužel všechny měny jsou dnes "fiat". Všechny měny na celém světě jsou z nařízení elit nuceně v oběhu. Kolik měn zaniklo, jak ze dne na den dokáží ztratit svou hodnotu? Nemusíme chodit do zahraničí a stačí si vzpomenout na měnovou reformu u nás. Žádná "fiat" měna netrvá věčně, něco papírového, které není ničím podloženo, žádným reálným aktivem. V dnešním světě platí stále více a více, že fyzické zlato a stříbro je ta pravá hodnota.

- Stříbro je mimo jiné průmyslovým kovem, kdy průmyslová spotřeba činí cca 85 %, recyklace pouze kolem 15 %. Tedy stříbro nenávratně mizí.

- Většina stříbra se těží jako druhotný kov, spolu s mědí, zinkem atd. Tedy možnosti jak zvýšit těžbu jsou omezené. Navíc stříbrné rudy nedávají již tolik stříbra jako kdysi.

- Zásoby stříbra se tenčí. Ještě v 50. letech 20. století bylo k dispozici 10 miliard Oz stříbra, dnes se pohybujeme kolem 0,5 miliard Oz.

- Produkce stříbra klesá, zatímco v roce 2016 bylo vytěženo 25 700 tun, v loňském roce to bylo 25 000 tun.

- Rezervy států v podobě stříbra jsou téměř na 0.

- Roční poptávka převyšuje nabídku a tedy každým rokem máme na trhu se stříbrem obrovské deficity. Zatímco mezi léty 1975 - 1999 byly na trhu se stříbrem přebytky v objemu cca 2,1 miliard Oz, od roku 2000 - 2016 byl stav opačný a kumulovaný deficit činil cca 1,8 miliard Oz.

- V roce 1915 byly USA největší producentem stříbra z celkové produkce roku 1915, která činila cca 189 mil. Oz, se USA podílely 75 mil. Oz, což je cca 40 % z celkové světové produkce. V roce 2017, kdy celosvětová produkce činila cca 25 000 tun, tedy (cca 803 780 986 Oz), se podílely USA pouze 34 mil. Oz (cca 1 058 tun). Podíl na celosvětové produkci činí pouze cca 4,2 %. Za sto let vidíme pád ze 40 % na pouhých 4,2 %. Aby USA uspokojily svou roční poptávku po stříbře, činí roční dovoz cca 22 % z celkové roční světové produkce, to představuje cca 5 500 tun (cca 176 831 817 Oz).

- Rostoucí hlad po stříbře v asijských zemích. Za loňský rok činil dovoz stříbra do Indie cca 5 500 tun a předpoklady na rok 2018 jsou ve výši přes 6 000 tun. Je tedy zřejmé, že oba kovy hrají stále velmi významnou roli v životě Indů. Nejen žlutý kov, který je s touto zemí a kulturou spjat jako symbol bohatství, ale také stříbro se ve velkém a narůstajícím množství stává důležitou součástí portfólia Indů.

- "Bubliny". Akciové trhy dnes jedou na plné obrátky a generují obrovské zisky, hodnoty neustále narůstají. Jak dlouho? To samé vidíme také u cen nemovitostí, které přepisují tabulky. Vytváří se obrovské bubliny, které nemohou růst do nekonečna. Dá se říci, že od poslední krize, trh již "přesluhuje". Dříve nebo později ty špatné doby přijdou. Viděli jsme růst cen zlata a stříbra, po krizi až na vrchol v roce 2011. Dnešní doba je opět o mnoho let dále a problému ještě více.

- Nepoměr mezi stříbrem a zlatem. Historicky se poměr pohyboval na úrovni 15:1. V historii lidstva se rovněž stalo, že stříbro bylo vzácnější než zlato a to v např. v době starověkého Egypta. Dnes je poměr 80:1, tedy je potřeba 80 uncí stříbra k nákupu 1 unce zlata. Tento poměr je extrémní a nemůže takto zůstat. Rovněž obchodovatelného stříbra je méně než zlata.

Toto je jen malý výčet informací, které jasně nahrávají a připravují ornou půdu pro zářivou budoucnost stříbra. Je jen otázkou času, kdy tato chvíle nastane. Nicméně je také potřeba říci, že působí na trhu velcí hráči, kteří umí s cenou manipulovat. Pokud by vše plynulo, jak má a nepromítaly by se zde zájmy někoho jiného, byli by jsme již dnes svědky stříbrného rally. Tato doba se ale blíží. Je na každém, co si vybere a jak rozloží své portfolio, které mu zajistí a ochrání jeho bohatství. Myslím si, že stříbro by mělo být součástí každého portfólia, jelikož zlato a stříbro jsou jedinými pravými aktivy v dnešním globálním „fiat“ světě. Tyto kovy jsou zde od počátku lidstva a nikdy nezmizely, to se nedá říci o umělých měnách, které byly a nejsou.