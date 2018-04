Trump nemůže Amazonu uškodit. Byla by hloupost to zkoušet

Mnoho tweetů prezidenta Donalda Trumpa by se dalo vyhodnotit jako lehkovážné, ale jeho výkřiky o Amazonu byly už přes čáru. Důsledky pro demokracii, když se americký prezident zaměří na jednu společnost, kterou chce potrestat, nechám ostatním, píše americký ekonomický žurnalista a komentátor Joe Nocera. Ale z pohledu businessu je jeho tažení hloupost. Ať už bude Trump kopat nožičkama, jak chce, není toho moc, co by mohl dělat, aby ublížil Amazonu a jeho řediteli Jeffu Bezosovi. Je neuvěřitelné, že to nevidí.

Daňové úniky

Prezident si stěžuje, že Amazon neplatí daně. To z větší části není pravda. Mezi lety 2007 a 2015 platil kombinovanou daňovou sazbu (federální, státní, místní a zahraniční) ve výši 13 % tak jako spousta dalších velkých firem. Loni ale neplatil federální daně. Proč? Vypadá to, že Amazon dovedl využít některých opatření Trumpovy pýchy a radosti – daňové škrty, podepsané prezidentem loni v prosinci. I když Amazon vzdoroval snahám přinutit jej vybírat státní a místní daně z prodeje, tak s tím začal, a to i u prodejců třetí strany. Navíc neexistuje způsob, jak by se Trump mohl zaměřit na jednu firmu, kvůli odlišnému nakládání s daněmi než jiné společnosti. Toliko k daním.

Antitrustová politika

Podle serveru Axios přemýšlel Trump o tom, že využije antitrustový zákon, aby zasadil ránu Amazonu. Vlastně spousta lidí věří, že velké technologické firmy jako Amazon, Facebook a Google si zaslouží mnohem větší antitrustový dohled, než kterému se jim dostává. Já jsem jedním z nich. Antitrustová politika skutečně potřebuje lépe reflektovat jejich obrovskou moc.

Ale zasednout si na Amazon není řešení. Způsobuje to, že antitrustoví experti se tohoto tématu straní, protože nechtějí, aby to vypadalo, že dělají Trumpovu špinavou práci. A to staví antitrustové oddělení ministerstva spravedlnosti do nepříjemné pozice. Už zastavili nákup Time Warneru firmou AT&T poté, co si Trump na dohodu stěžoval. Pokud by šli i po Amazonu, vypadali by vedoucí oddělení jako přisluhovači. Podle současné podoby antitrustového zákona, která je k velkým firmám, co dělají velké akvizice, velmi shovívavá, vláda nemá důvod, proč po Amazonu jít.

Vládní zakázky

Předpokládám, že je možné, že by Trump mohl Amazonu zabránit získat vládní zakázky. V roce 2013 dodal Ústřední zpravodajské službě cloudovou technologii. V současnosti je firma favoritem v soutěži o smlouvu za miliardy dolarů na cloudové služby pro Pentagon na 10 let. Ostatní technologické společnosti lobují, aby část tohoto kontraktu získali. Možná ministerstvo obrany dojde k tomu, že nemá cenu vyvolat prezidentovu zášť a dát kontrakt firmě s největšími zkušenosti a největším tržním podílem. Nebojte. Amazon měl loni obrat více než 177 miliard dolarů a letos chystá se hravě pokořit hranici 200 miliard dolarů. I kdyby od vlády neviděl už ani penny, tak by se mu vedlo dobře.

Dohoda Amazonu s americkou poštou

Nakonec je tu vztah, na který si Trump nejčastěji stěžoval: Dohoda Amazonu s americkou poštou. V roce 2012 vězela americká pošta hluboko v problémech. Tato instituce, která se od 80. let financuje sama, přišla v posledních 6 letech o 25 miliard dolarů a v posledních 6 měsících o 6,5 miliardy dolarů. Měla tři velké problémy. Zaprvé, i když to mělo původně přinést zisky, znesnadnil Kongres kroky, které mohly vést k úspoře miliard dolarů např. díky zavření pošt na venkově nebo zrušení sobotního doručování. Zadruhé Kongres uvalil bizarní požadavky, aby pošta platila zdravotní pojistné starobním důchodcům dopředu až do výše 5,5 miliard dolarů ročně. A zatřetí čím dál méně lidí posílá dopisy poštu.

Počet dopisů stále klesá. Ale výnosy z poštovní služby se stabilizovaly na asi 70 miliardách dolarů a ztráty se loni snížily na 2,7 miliard dolarů. Proč? Protože navzdory překážkám vlády osekala pošta velkou část nákladů. Excelentní výkony podává také byznys s doručováním balíků. A to téměř výhradně díky Amazonu, který se začal spoléhat na doručování ke dveřím zákazníků právě americkou poštou.

Trumpův podíl viny

Přestože podmínky poštovní smlouvy s Amazonem nebyly nikdy zveřejněny, není pravděpodobné, že by dohoda stála poštu peníze, jak tvrdí Trump. Navíc pokud si myslí, že Amazon dostal až moc výhodnou smlouvu, tak je na něm, aby s tím něco udělal. Dozorčí orgán poštovní služby, jeho rada guvernérů, se má skládat z 11 lidí. V současnosti má dva: Megan Brennan, vrchní poštmistryni, a jejího zástupce Ronalda Stromana. Další křesla jsou neobsazená.

Trump jmenoval do rady tři lidi, ale i kdy všechny tři senát schválil, tak by v radě chyběla ještě více než polovina. A bez nadpoloviční většiny není schopná dělat takové věci jako právě změnu podmínek velkých kontraktů. Pro Trumpa by bylo jednoduché najít kandidáty, kteří by slíbili, že zatlačí na Amazon, aby platil víc. Ale aby to mohl udělat, musel by se věnovat své práci.

Pomsta Bezosovi

Trumpovou skutečnou motivací je bezpochyby pomstít se Bezosovi za jeho vlastnictví Washington Post, které pravidelně publikuje nelichotivá odhalení o prezidentovi a jeho obchodech. Ale opravdu si to měl dvakrát promyslet, než začal po Amazonu a jeho ředitelce jít.

Je mnoho generálních ředitelů, kterými by prezidentovi útoky otřásly. Bezos ale není jedním z nich. Můžete si všimnout, že doposud na Trumpovy tweety neodpověděl, a ani to neudělá. Na to je moc chytrý. A zatímco se Trumpovi podařilo snížit valuaci Amazonu, trvalo by vám dlouho, než byste našli generálního ředitele, který tráví méně času tím, že by se strachoval o tržní hodnotu své společnosti, než Bezos. Nakonec trh zjistí, že Trumpovy výhrůžky jsou bezmocné a akcie zase vystoupají nahoru.

Amazon jako Trumpův sen

Je tu poslední důvod, proč jsou Trumpovy útoky na Amazon tak zcestné. Pokud by byl schopný zapomenout na trh v oku, kterým je pro něj Bezos, viděl by, že Amazon je společnost, která funguje přesně tak, jak to Trump po amerických společnostech chce. Vytváří pracovní místa, nejen ta technická v Seattlu, ale i dělnická ve skladech, které postavil po celé zemi. Platí většinu kurzovného, když se zaměstnanci chtějí naučit nové dovednosti, které je nasměrují k lepší práci. V současnosti vybírá druhé město pro své sídlo, které by mělo nakonec zaměstnat více než 50 tisíc zaměstnanců. Začíná působit ve zdravotnictví ve snaze srazit náklady. Chová se ke klientům lépe než ostatní technologické firmy. A jeho hlavní konkurent není americká firma, ale čínská – Alibaba.

Takže, pane prezidente, jděte po Amazonu, pokud na tom trváte. Ale pokud do toho skutečně půjdete, mohlo by vás to nadosmrti mrzet.

Autor: Joe Nocera

Zdroj: Bloomberg