Ranní přehled: Obchodní válka vibruje s trhy

Komentář k akciovému trhu

Pražská burza - Index PX: 1,112 bodů (-0.4% d/d); objem: 560 mil. Kč

Evropské trhy pokračovaly již druhý den v propadu, když obchodní válka mezi Čínou a USA nabírá zřetelnějších obrysů. Jako pozitivní lze brát fakt, že v případě uvalení cel na americké výrobky by evropské měly v Číně konkurenční výhodu.

Index PX oslabil o 0,43%. Nejaktivnějším titulem se stala Komerční banka, která z části odmazala včerejší zisky (-0,53%, 942 Kč). V propadu pokračovaly Erste Group (-0,44%, 1011,5 Kč) a Moneta (-0,35%, 84,55 Kč). ČEZ se pohyboval v intervalu 512 až 516 Kč a nakonec zakončil slabší o 0,19% na 514 Kč.



USA - Dow Jones: 24,264 (+1.0%); S&P500: 2,645 (+1.2%); Nasdaq: 7,042 (+1.5%)

Zámořské trhy předvedly velký obrat. Indexy ztrácely na futures téměř 2 % poté, co Čína oznámila odvetná cla na USA ve výši 50 mld. dolarů. V průběhu dne však oznámil nový hlavní Trumpův ekonomický poradce Larry Kudlow, že chce vyřešit situaci co nejméně bolestivě a je připraven vyjednávat.

Obavy investorů z dalšího prohlubování obchodní války tak rychle odezněly a to přilákalo na trhy zpět kupce. Hlavní index S&P 500 (+1,16 %; 2 644,69 b.) tak z minim na futures na úrovni 2 555 bodů přidal skoro 90 bodů. Sentiment také podpořily zprávy, že by prezident Trump mohl slevit ze svých požadavků na novou dohodu NAFTA.

Nákupní nálada na akciích srazila dolů cenu zlata, které z maxim ztratilo 15 dolarů a uzavřelo tak den beze změny na hladině 1 333 USD (+0,05 %).

Komentář k devizovému trhu

Středeční obchodování na devizových trzích bylo většinou klidné. Koruna k euru se bez větší změny obchodovala mírně nad úrovní 25,3 CZK/EUR. V regionu zajímavější pohyb zaznamenal pouze maďarský forint (+0,2 % d/d; 311 HUF/EUR), který posílil na 2týdenní maximum. Euro k dolaru se bez jasného trendu drželo poblíž úrovně 1,23 USD/EUR. Následně koruna k dolaru dál kolísala kolem 20,6 CZK/USD.

Kalendář – významné události

10:00 – Eurozóna: index nákupních manažerů ve službách (březen)

11:00 – Eurozóna: maloobchodní tržby (únor)

14:30 – USA: týdenní data z trhu práce