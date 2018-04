Zhoršení ratingu General Electric?

Autor: Bc. Martin Pohl

Akcie General Electric (GE) se včerejší den utápěly v blízkosti několikaletého minima svých hodnot. Analytici Wall Street se soustředí na zhoršující se fundamenty tohoto průmyslového giganta, včetně klesajícího výhledu výnosů i důvěry.

Během včerejšího odpoledního obchodování ztratily akcie GE 0,2 %, což je třetí pokles v řadě a tento celkový pokles dosahoval až 2,4 %. Akcie se obchodovaly jen o 1,6 % více než zavírací cena 26. března, která byla 12,89 USD, což byla nejnižší hodnota zavírací ceny od 29. července 2009. Všech 29 ostatních firem z DJIA vzrostlo, nejvíce posílily akcie společnosti Nike Inc. a UnitedHealth Group Inc.

Analytik Stifel Robert McCarthy snížil svůj odhad cílové ceny na 13 USD z předchozích 15 USD, přičemž udržel rating, který na akcie GE udělil v říjnu 2017. Jím určená cílová cena je druhá nejnižší mezi 19 analytiky, dle průzkumu společnosti FactSet, a dokonce o 25 % nižší než průměrná cílová cena o hodnotě 17,36 USD.

Analytik JPMorgan Steve Tusa ve své zprávě jmenuje cílovou cenu akcií GE na 11 USD, která je v souladu s ním určeným podhodnoceným ratingem, který na akcie GE stanovil v květnu 2016.

McCarthy snížil své odhady výnosu na akcii GE za rok 2018 z původních 98 centů na 95 centů a pro rok 2019 na 1,05 USD z původních 1,10 USD. FactSet své odhady výnosu na akci taktéž upravila směrem dolů na 96 centů za rok 2018 a 1,04 USD pro rok následující.

Tento pokles výnosu na akcii je, podle McCarthyho, způsoben pokračujícími výzvami v energetickém sektoru, očekáváními slabšího celkového růstu u tohoto odvětví dlouhodobého cyklu a výkyvech ve změnách cen materiálu.

Problémy, které se dotýkají 126tiletého průmyslového giganta, zahrnují "podstatné změny v základních fundamentech", malý pokrok v prodeji aktiv, zpoždění v přehodnocování příjmů, nedostatek "čistých čísel" a vyšetřování americké komise pro cenné papíry (SEC) . Analytik Steve Tusa také poukázal na to, že během Velké recese byl GE hodnocen ratingem AAA a potřeboval bailout záchranu. Vůči akciím zůstává obezřetný a to na základě svého zjištění, že fundamenty GE jsou na tom hůře, než se očekávalo a momentálně se podle něho GE těší nezaslouženému ratingu. Taktéž nedávné jmenování člena představenstva Moody's do vlastního představenstva GE by mělo zvýšit investorovu opatrnost.

Samotná ratingová agentura Moody's snížila společnosti GE dlouhodobý rating v listopadu loňského roku z důvodu "extrémního zhoršení" v oblasti energetického businessu. Snížení ratingu z A1 na A2 však stále udrželo akcie GE v oblasti investičního pásma. Také agentura Fitch v tomto období snížila svůj rating pro společnost GE z A+ na AA-, také ještě stále v oblasti investičního pásma.

Steve Tusa ve své analýze uvažuje, jak dlouho ještě mohou ratingové agentury nadále držet kreditní rating na ještě více nezhoršeném stupni a zdánlivě tak poskytovat drahocenný čas GE k nápravě aktuální nepříznivé situace. Varuje, že pokud by došlo k aktualizaci ratingové známky pro společnost GE, mohlo by se to negativně dotknout celé společnosti i jejich investorů.

Společnost General Electric si je negativní situace vědoma a v lednu letošního roku uvedla plán na obnovu kapitálové přiměřenosti a zachování silné likvidity v důsledku negativních dopadů příplatků souvisejících s pojištěním v celkové hodnotě 7,5 mld. USD. I to je jeden z důvodů, proč Moody's ke zhoršení ratingu dosud nepřistoupila a dokonce očekává stabilní výhled namísto zhoršení situace společnosti. Předpokládá, že pokles ve výnosech energetického a transportního sektoru General Electric bude vykompenzován růstem v ostatních segmentech.

Z tohoto důvodu se zatím není nutné obávat bezprostředního nebezpečí snížení ratingové známky pro GE, avšak je nutné sledovat nakolik se podaří výše uvedené plány na podporu obnovení kapitálové přiměřenosti a dalších návrhů realizovat, včetně sledování vývoje v energetickém a transportním sektoru, který momentálně z velké části zapříčinil pokles hodnoty akcií celé společnosti.