Na pražském trhu je nejméně bytů za 11 let, každý desátý je však neprodejný ležák

Poptávka po novém bydlení v Praze zůstává vysoká, ale výběr je čím dál horší. V cenících developerů je nejméně dostupných bytů za posledních jedenáct let. Na dva prodané připadá pouze jeden nabízený. Zájemci o nové bydlení by si měli dát velký pozor, co kupují. I přes tuto extrémní situaci je totiž každý desátý nabízený byt neprodejný ležák. Vyplývá to z podrobných analýz společnosti EKOSPOL, která monitoruje trh s novými byty v Praze už více než 11 let.



Výběr nového bytu se zhoršuje, protože developeři nedokáží nabídku kvůli enormně složitému povolovacímu procesu dostatečně doplňovat. Situace došla tak daleko, že počet dostupných bytů klesl pod třítisícovou hranici na 2975 bytů, což je nejméně od roku 2007. Přitom jen loni se v hlavním městě prodalo celkem 5381 nových bytů, což bylo nejméně za tři roky. Na jeden nabízený byt tak připadají skoro dva prodané, nabídka proto bude řídnout i nadále I tak je zhruba desetina dostupných bytů neprodejnými ležáky.

„Aktuálně evidujeme 299 nových bytů, které nejsou prodané ani po dokončení. Nejvíce jich je v Praze 10 a Praze 5. Každá tato městská část se na celkovém počtu ležáků podílí více než čtvrtinou,“ přibližuje statistiky hlavní analytik EKOSPOLU Matyáš Hančl.

O nové byty je stále velký zájem, na většinu se tvoří dokonce pořadníky s několika zájemci. „Mít v této situaci v nabídce byty dlouhé měsíce po uvedení na trh či dokonce po dokončení stavby, není normální. Ukazuje to na zásadní pochybení při jejich projektování, výstavbě či tvorbě ceny. Většinou jde o předražené byty, jejichž vysoká cena neodpovídá nabízeným standardům či lokalitě. Osobně bych od takového bytu dal ruce rychle pryč,“ upozorňuje Evžen Korec, generální ředitel a předseda představenstva dlouhodobého lídra developerské výstavby v ČR EKOSPOL.

Za normální situace na trhu by takové byty podle Korce zůstaly neprodejné. „Bohužel nyní si s největší pravděpodobností svého kupce přece jen najdou. Nový majitel však až později zjistí, proč na něj byt vydržel čekat tak dlouho. Nevýhody předraženého ležáku se totiž projeví až časem,“ varuje Korec.