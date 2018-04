US - soukromý sektor podle ADP v březnu vytvořil 241 000 nových míst

Zpráva institutu ADP ukazuje, že nabírání zaměstnanců v americkém soukromém sektoru si drží vysoké tempo. Za březen podle ní vzniklo 241 tisíc nových míst oproti očekávaným 210 tis. Minulý měsíc byl revidován vzhůru na 246 tisíc. Podle této statistiky by tak byl první kvartál nejsilnější za řadu posledních let. Nová místa tvořily hlavně středně velké firmy působící ve specializovaných službách, obchodě a dopravě, ovšem také stavební a průmyslové podniky.Rovněž oficiální vládní údaje svědčí o rychlém růstu zaměstnanosti . Za březen sice můžeme čekat zvolnění tempa nabírání zaměstnanců, ale to po nečekaně skvělém únoru těžko zhorší náhled na trh práce . Navíc, dnešní ADP naznačuje, že by mohl být výsledek spíše nad, než pod konsensem, jakkoli predikční schopnost není velká.Dnešní data jsou pozitivní a mohou trhům mírně pomoci v boji s negativním sentimentem, jehož základem jsou odvetná čínská cla. Zhodnocení situace na trhu práce však nebude kompletní bez údajů o mzdách, které v rámci vládní zprávy vyjdou v pátek. Očekávané zrychlení by bylo dobrou zprávou pro spotřebu. Pokud ale mzdy zrychlí moc, obáváme se negativního dopadu na akcie skrze obnovený strach z rychlejšího utahování měnové politiky.Sektor produkce zboží v březnu vytvořil 65 000 míst (37 000 v únoru), z toho stavebnictví 31 000 (21 000 b únoru), výroba 29 000 míst (14 000 v únoru) a sektor těžby surovin přispěl 5 000 míst (2 000 v únoru).Sektor služeb pak vytvořil celkem 176 000 nových míst (189 000 v únoru) a z toho obchod, přeprava a veřejné služby 40 000 (44 000 v únoru), finanční služby 18 000 (9 000 v únoru), podnikatelé 44 000 (46 000 v únoru), vzdělání a zdravotní péče 28 000 (43 000 v únoru), volný čas a péče o zdraví 26 000 (50 000 v únoru) a informatika 3 000 míst (-1 000 v únoru).Velké společnosti s více jak 500 zaměstnanci vytvořily v únoru 67 000 míst (70 000 v únoru), středně velké podniky od 50 do 499 zaměstnanců přidaly 127 000 míst (97 000 v únoru) a malé podniky navýšily stavy o 47 000 míst (68 000 v únoru), .Data agentury ADP sledují celkem 24 miliónů zaměstnanců.V pátek zveřejní údaje za celou ekonomiku také oficiální vládní zdroje.