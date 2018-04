Goldmani: Vždycky je obtížné správně určit začátek recese. Vypadá to, že k ní má brzy dojít, ale nebude to asi tak horké

Analytici americké banky Goldman Sachs upozorňují, že je vždy obtížné správně určit začátek recese nicméně podle některých náznaků se jedna z těch dalších blíží a mohlo by k ní dojít relativně brzy. Analytici také upozorňují, že není pravděpodobné, že by trhy jednoduše přešly do fáze déletrvajícího poklesu.Podle Analytiků banky je těžké odhadnout začátek recese zvláště když úrokové sazby a ceny v ekonomice nerostou žádným závratným tempem. Stejně tak není zřejmý obrat v očekáváních vývoje firemních zisků.Analytici banky radí svým klientům ignorovat jeden z důležitých tržních indikátorů, kterým je bear/bull scenario, který se nyní pohybuje na úrovni 70%, což je tradičně bráno jako známka rizika pro akciové trhy.Indikátor zohledňuje vývoj růstového momentu, výnosové křivky, jádrové inflace nezaměstnanosti a ohodnocení akcií . Podle Goldmanů je jeho nízká úroveň dána především nízkou nezaměstnaností a nižším růstovým momentem. Analytici banky tento negativní signál nechtějí zcela ignorovat, ale jeho monetární komponenty stojící za tímto indikátorem stále ukazují pouze celkem slabé riziko.Podporu trhy mohou hledat také v relativně příznivém ocenění vzhledem ke schopnosti firem generovat volné zdroje.