Obchodní válka USA a Číny se prohlubuje

„Fundamentálním důvodem současných akciových ztrát je prohloubení obchodních sporů USA a Číny. Ani jedna ze stran nehodlá ustoupit a vrší nová a nová cla, o kterých země pravděpodobně budou posléze jednat. Paradoxně, čím více cel nyní strany předběžně navrhnou, o to větší vyjednávací prostor pro ústupky si pro následné vyjednávání vytvoří. To roztáčí nebezpečnou motivaci navrhovat další cla až do doby, než země začnou skutečně vyjednávat,“ doplňuje makléř BH Securities Martin Vlček.