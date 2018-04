Jízdenky PID na každé pokladně ČD od 1.4.

Koupit jízdenku na nádraží a přesednout s ní z vlaku na autobus nebo pražské metro – takovou možnost od 1. dubna získají lidé žijící v blízkosti 93 železničních stanic v Praze a Středočeském kraji. Od neděle se totiž rozšíří prodej jízdenek Pražské integrované dopravy do všech osobních pokladen Českých drah v regionu. Cesta vlakem díky tomu zlevní i o více než polovinu. Ještě více pak ušetří cestující, kteří přestupují na autobus.

„Při cestě z Mělníka do Nymburka stojí obyčejná jízdenka Českých drah 76 Kč a se slevou IN25 zaplatí cestující 57 korun. Pokud však použije třípásmovou jízdenku PID, vyjde ho cesta na pouhých 24 Kč,“ ukazuje výhodnost integrovaných jízdenek Pavel Procházka, ředitel Integrované dopravy Středočeského kraje (IDSK). Taková jízdenka platí 60 minut a díky tarifnímu propojení ji lze použít i v regionálních autobusech. „Cestující tak může v Nymburce se stejnou jízdenkou přesednout na autobus a popojet několik zastávek, aniž by cokoliv doplácel,“ dodává Procházka.

Prodej jízdenek PID na pokladnách Českých drah je výhodný i pro Pražany, kteří vyráží vlakem na výlety po okolí. „Pokud už mají jízdenku pro Prahu, třeba předplatní kupon na Lítačce, stačí, když si u pokladny na nádraží dokoupí pouze lístek pro potřebný počet tarifních pásem za Prahou, a můžou nasednout do vlaku. Například cesta rychlíkem z Prahy do Kutné Hory dosud vyšla na 103 Kč při běžném jízdném ČD a na 77 Kč se slevou IN25. Pokud cestující využije jízdné PID a dokoupí si k pražské Lítačce sedmipásmovou jízdenku do Kutné Hory, zaplatí jen 54 Kč,“ popisuje další výhodu systému Petr Tomčík, ředitel organizace ROPID.

Ne kilometry, ale projetá pásma

Cena jízdenky se odvíjí od počtu pásem Pražské integrované dopravy, kterými cestující skutečně projede. Pak už si zákazník musí hlídat pouze časovou platnost, která se liší podle počtu zakoupených pásem. Nejlevnější jízdenka za 18 Kč platí 30 minut a pokrývá dvě pásma, zatímco ta nejdražší vyjde na 160 korun a držitel s ní může cestovat až 24 hodin po celém Středočeském kraji i v Praze.

Na rozdíl od klasických jízdenek na MHD se ty z pokladen v železničních stanicích ve vlaku už neoznačují. Jejich časová platnost je vytištěná přímo na lístku, zákazník si však začátek platnosti může sám vybrat během nákupu. V době platnosti jízdenky pak cestující může jezdit neomezeně ve vybraných tarifních pásmech.

Rozšíření prodeje integrovaných jízdenek na všechny pokladny ČD přichází jen dva měsíce poté, co byly do systému zařazeny všechny rychlíkové spoje v regionu. Cestující tak mají k dispozici bezkonkurenční nabídku rychlých spojení za velmi výhodné ceny, navíc s možností bezproblémových přestupů na autobus, metro, tramvaje, nebo dokonce pražské přívozy.

Srovnání cenové výhodnosti jízdenek PID

Trasa ČD obyčejná ČD se slevou IN25 Jízdenka PID Cesty mezi Středočeským krajem a Prahou Příbram – Praha-Smíchov (rychlík) 110 Kč 83 Kč 68 / 54* Kč Hořovice – Praha-Smíchov (rychlík) 90 Kč 68 Kč 62 / 46* Kč Rakovník – Praha-Veleslavín (rychlík) 97 Kč 73 Kč 62 / 54* Kč Roudnice n. L.– Praha-Podbaba (rychlík) 93 Kč 70 Kč 62 / 54* Kč Kolín – Praha-Libeň (rychlík) 88 Kč 66 Kč 62 / 46* Kč Dobříš – Praha-Zbraslav (osobní vlak) 61 Kč 46 Kč 46 / 40* Kč Mělník – Praha-Čakovice (rychlík) 53 Kč 40 Kč 40 / 32* Kč Benešov u Prahy – Praha-Vršovice (rychlík) 74 Kč 56 Kč 68 / 40* Kč * Hvězdičkou je označena cena pro držitele předplatního kuponu na Lítačce/Opencard pro Prahu Cesty v rámci Středočeského kraje Mělník – Nymburk 76 Kč 57 Kč 24 Kč Lysá nad Labem – Kolín 63 Kč 47 Kč 40 / 32 Kč Nymburk – Mladá Boleslav-město 56 Kč 42 Kč 24 Kč Kladno – Rakovník 68 Kč 51 Kč 40 Kč Kralupy n. Vltavou – Neratovice 34 Kč 26 Kč 18 Kč Kralupy n. Vltavou – Slaný 38 Kč 29 Kč 18 / 24 Kč Benešov u Prahy – Sedlčany 54 Kč 41 Kč 24 Kč Kutná Hora hl. n. – Kolín 25 Kč 19 Kč 18 Kč Louny – Kralupy n. Vltavou 97 Kč 73 Kč 40 Kč Všetaty – Lysá nad Labem 42 Kč 32 Kč 18 Kč

Abecední seznam stanic s prodejem jízdenek PID