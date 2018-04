Long signál na Booking Holdings (BKNG)

Investiční newsletter Breakout Trader od LYNX přináší každý týden 5 investičních analýz. Jedná se o analýzu čtyř světových akcií a jednoho ETF. Analýzy obsahují konkrétní úrovně vstupu i výstupu (stop-loss i cílové ceny). Komplexní krátkodobá analýza jednotlivých titulů přibližuje investorům strategii zkušených investičních profesionálů.

Prorazí akcie Booking Holdings (BKNG) aktuální formaci?

Booking Holdings je nástupce společnosti Priceline Group, která změnila své jméno. Akciím společnosti provozující oblíbený rezervační systém na ubytování se v posledním měsíci velmi daří.

Naposled investory potěšily výborné kvartální výsledky, po kterých akcie začátkem března vystřelily o téměř $150. V nadcházejících dnech zjistíme, zda mají býci dost sil pro boj s negativní náladou na amerických trzích. Klíčové bude udržení psychologické hranice na $2 000, která je také úrovní, kde se nachází rostoucí 50-denní klouzavý průměr.

Věříme, že tato úroveň zafunguje jako support pro odraz výše. Jestliže by došlo k uzavření pod touto úrovní, strategie by se nepotvrdila a smazali bychom ji. Na druhou stranu, pokud by došlo k růstu, mohli bychom vstoupit ve velmi výhodném okamžiku. Vstupní úroveň volíme na $2 100.





