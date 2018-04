Rozbřesk: Výsledky české ekonomiky se neustále vylepšují

Nikoliv o 5,1 % nebo následně o 5,2 %, ale o 5,5 % rostla česká ekonomika v posledním čtvrtletí loňského roku. Tak se dá zjednodušeně zhodnotit nová várka zpřesňujících údajů, které včera vydal statistický úřad, když přehodnotil růst investic a vládní spotřeby nahoru. Zpřesnění údajů přineslo i vylepšení celkových výsledků české ekonomiky za rok 2017. Růst českého hospodářství za celý loňský rok tak dosáhl 4,6 % a podílela se na něm především spotřeba domácností následovaná investicemi a zahraničním obchodem. Na nabídkové straně zůstal růst ekonomiky především v režii zpracovatelského průmyslu, kterému sekundovala odvětví služeb jako obchod, doprava, ubytování a pohostinství, finanční služby a profesní služby. Podíl stavebnictví a zemědělství na ekonomickém růstu zůstal i v roce 2017 marginální.



Celkově pozitivní obrázek české ekonomiky však nedotváří pouze zpřesněná data, ale i nové podrobnosti o vývoji v jednotlivých sektorech ekonomiky, zejména pak o podnikovém sektoru. I když v loňském roce se už nefinanční podniky musely vypořádávat s vyššími mzdovými náklady, jejich hrubý zisk vzrostl o 4 %. Vzhledem k tomu, že míra zisku (poměr zisku na přidané hodnotě) poklesla jen symbolicky pod 50 %, zůstaly tuzemské podniky i nadále jedněmi z nejziskovějších v rámci celé EU. Současně byly i v loňském roce ochotné výrazně investovat, a tak se jejich míra investic udržela těsně pod hranicí 30 %, a to neznamená nic jiného, než že na jednu korunu vytvořené přidané hodnoty připadají investice v objemu 29 haléřů. Jde rovněž o pozitivní výsledek, který navíc slibuje rozšíření výrobních kapacit nebo alespoň nahrazování zaměstnanců, kterých se firmám stále více nedostává.



Pokud bychom se měli ještě letmo podívat i na spotřebitele, tak jim loňský rok přinesl nejvyšší růst nominálního disponibilního příjmu za posledních devět let. Po zohlednění inflace si polepšili o 3 %, tedy podobně jako v roce 2014. Na rozdíl od předchozích let jsou však domácnosti tentokrát naladěné na vlnu spotřeby a o to méně spoří. Těžko hledat na loňských číslech něco vyloženě negativního, když dokonce i vládní sektor začal (konečně) o něco více investovat.





TRHY

CZK a dluhopisy

Koruna včera dopoledne jen krátce otestovala hranici 25,30 EUR/CZK. V průběhu dne však již nadále setrvávala nad ní. Sílu ji nedodaly ani vcelku příznivé zprávy z ekonomiky, ať už v podobě revidovaného HDP za čtvrtý kvartál, který podle nejnovějších dat rostl o 5,5 %, nebo vcelku příznivé indexy nákupních manažerů anebo přebytkový rozpočet. Dnes by měl přijít na řadu i výsledek celých veřejných financí, který nepochybně opět zařadí ČR mezi nejlépe hospodařící země EU, a veřejný dluh. Jde sice o velká čísla, nicméně mohou být v krátkém období zajímavější spíše pro bondový trh než pro korunu, o níž ČNB předpokládá, že se brzy dostane pod hranici 25 EUR/CZK.

Zahraniční forex

Obchodní válka mezi USA a Čínou eskaluje, když americká administrativa včera uvalila 25% cla na převážně high-tech výrobky. Trhy nyní budou sledovat, jakou Čína připraví odvetu, což může úrokové sazby tlačit níže s potencionálně negativními důsledky pro dolar.



Dnes by eurodolar mohla potrápit březnová inflace v eurozóně. Ta by mohla s ohledem na již publikovaná inflační data za čtyři velké země měnové unie skončit trochu výše, než s čím se počítalo (1,5 % vs. 1,4 % meziročně), což může trh vyhodnotit jako lehce jestřábí signál pro ECB a tedy i pro euro.



Na březnovou inflaci se zaměří nejenom eurodolar, ale i pár EUR/PLN neboť v Polsku budou rovněž zveřejněna inflační data, přičemž se očekává, že (meziroční) růst cen by měl po únorovém nečekaném propadu zrychlit.



Ropa

Bez zásadnějších změn se cena ropy nadále drží v blízkosti 68 USD/barel. Nevýrazné reakce se tak dostalo nejnovějším číslům agentury Bloomberg, která odhaduje meziměsíční snížení produkce kartelu OPEC o 140 tis. barelů denně, celkem na 32,04 mil. barelů denně, tj. nejméně za poslední rok. K plnění stanovených produkčních limitů přispívá zejména kritická situace ve Venezuele, jejíž produkce klesla v březnu meziměsíčně o 100 tis. barelů denně, již na 1.51 mil. barelů denně.

Ačkoli předběžná data o zásobách od API poukazují na překvapivý pokles zásob, výraznější tržní reakce se zatím rovněž nedočkala. Tu můžeme nicméně očekávat spolu se zveřejněním oficiálním čísel od EIA, jež přijdou na řadu dnes.