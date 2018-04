Ceny potravin postrčily inflaci v eurozóně nahoru (Ranní zpráva z finančního trhu)

Ve Spojených státech nás dnes čekají méně významná data. Za zmínku stojí březnový ISM index mimo oblast průmyslu, který se i přes očekávanou korekci udrží na vysokých úrovních, a ADP report. V eurozóně bude dnešek patřit inflaci. Ta se díky vyšším cenám potravin posune mírně směrem nahoru. Podobně na tom bude polská březnová inflace.

Americký ADP report ukáže slušný počet volných pracovních míst

Ve Spojených státech bude dnes zveřejněn ADP report mapující počet volných pracovních pozic mimo zemědělský sektor. Ten by měl podle tržního konsenzu dosáhnout 210 tisíc. Na hlavní statistiku z amerického trhu práce (nonfarm payrolls) si však budeme muset počkat až do pátku.

Inflace v eurozóně v březnu pravděpodobně zrychlí a dosáhne úrovně 1,4 % y/y po únorových 1,2 %. Hlavním zdrojem růstu by měly být ceny potravin. O jednu desetinu směrem nahoru se posune i jádrová inflace (na 1,1 % y/y), a to díky vyšším cenám v oblasti služeb. Ty však budou ovlivněny dřívějším načasováním letošních velikonoc, a tak v dubnu svůj růst opět zkorigují. Na úrovních kolem 1 % se jádrová inflace bude držet i v následujících měsících. V závěru letošního roku by měla stoupnout na 1,2 %. Celková inflace letos podle našeho odhadu dosáhne v průměru 1,4 %.

I přes absenci zajímavějších dat euro včera ztrácelo

Společná evropská měna včera pokračovala ve svém oslabování a to i navzdory skoro prázdnému kalendáři. Ze svého konta si odepsala 0,4 % a posunula se na úroveň 1,227 USD/EUR.

Polská inflace se zotaví z únorového propadu

Polská inflace by se měla oklepat z únorového propadu, kdy se v důsledku vývoje cen potravin dostala až na své čtrnáctiměsíční minimum na úrovni 1,4 %. V březnu by měla naopak díky vyšším cenám potravin a pohonných hmot stoupnout na úroveň 1,7 %. Z hlediska politiky centrální banky se tím však mnoho nezmění. První zvýšení úrokových sazeb ze současných 1,5 % očekáváme až na konci letošního roku.

Díky revizi HDP se koruna podívala pod úroveň 25,30 CZK/EUR

Kurz koruny se včera držel převážně v pásmu 25,30-25,35 CZK/EUR. Po zveřejnění revidované statistiky HDP za poslední čtvrtletí se koruna krátce podívala pod hladinu 25,30 CZK/EUR, vzápětí však zkorigovala zpět k úrovním okolo 25,35 CZK/EUR. Růst HDP za první čtvrtletí byl revidován směrem nahoru, z původních 0,5 % na 0,8 % q/q, v meziročním srovnání pak na 5,5 %. Celoroční růst za rok 2017 se zvýšil ze 4,5 % na 4,6 %. Zveřejněné výsledky tak odbouraly jedno z menších protiinflačních rizik. Na výraznější posílení kurzu koruny ale nestačily. Více informací k revizi růstu HDP naleznete na http://bit.ly/2q3htdV.