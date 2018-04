Středeční obchodní seance 4. 4. 2018

Středa 4. 4. 2018 ---------------------------------

USA: DJIA (+1,65 %), S&P500 (+1,26 %) a NASDAQ (+1,04 %).

Evropa: DAX (-0,78 %), CAC40 (-0,29 %), FTSE 100 (-0,37 %).

Čína: Hang Seng (-0,72 %), Shanghai Comp. (+0,27 %), CSI 300 (+0,29 %).

Japonsko: Nikkei 225 (+0,13 %).

-------------------------------------------------------------

Makroekonomický kalendář

-------------------------------------------------------------

JPY: Markit PMI služby (březen): 50,9 b., oček. 51,6 b.

CNY: Caixin PMI služby (březen): 52,3 b., oček. 54,5 b.

-------------------------------------------------------------

EUR: (10:30) - Míra nezaměstnanosti (únor)

EUR: (11:00) - Indexy spotřebitelských cen CPI (březen)

USA: (14:15) – ADP report národní zaměstnanosti (březen)

USA: (15:45) – Markit PMI služby (březen)

USA: (16:00) – ISM PMI služby (březen)

------------------------------------------------------------

/CL: (úterý) – Týdenní změna zásob ropy dle API: -3,280 M, oček. +1,700 M, min. +5,321 M

/CL: (16:30) – Týdenní změna zásob ropy dle EIA: oček. +0,246 M, min. +1,643 M

------------------------------------------------------------

Během úterní obchodní seance indexy korigovaly část svých pondělních ztrát. Podle analytiků šlo především o reakci trhů na výrazně přeprodané podmínky, tedy technickou korekci předchozího prudkého výprodeje. Velkou měrou se na trzích podepsala absence dalších Tweetů prezidenta Donalda Trumpa ohledně Číny a Amazonu. Posilovaly akcie Tesly, téměř 6 %, poté co reagovaly na prohlášení, že v tomto roce nebude muset společnost přikročit k dalšímu navyšování kapitálu.

Ostře sledovanou událostí byl úspěšný vstup největší světové služby pro streamování hudby Spotify, která připsala 12,89 %. Zahajovací cena 165,90 USD za akcii ohodnotila celý podnik na 30 mld. USD a byla o více než čtvrtinu vyšší než referenční cena 132 USD, kterou burza stanovila v pondělí. Obchodování akcie uzavřely na zhruba 149 dolarech.

Včerejší vývoj lze interpretovat tak, že trhy by chtěly zpět nahoru a zatím spíše věří v uklidnění situace a nenaplnění katastrofických scénářů o obchodní válce. Doufejme tedy, že i prezident Trump se na nějaký čas odmlčí a nebude překážet trhům, které jsou jinak stále v dobré kondici, což mohou potvrdit dnešní předstihová data z amerického trhu práce v podobě reportu ADP. Dnes by měnový pár EUR/USD mohla potrápit březnová inflace v eurozóně. Ta by mohla s ohledem na již publikovaná inflační data za čtyři velké země měnové unie skončit trochu výše, než s čím se počítalo, což může trh vyhodnotit jako lehce jestřábí signál pro ECB a tedy i pro euro.