Ranní glosa: Výsledky české ekonomiky se neustále vylepšují

Nikoliv o 5,1 % nebo následně o 5,2 %, ale o 5,5 % rostla česká ekonomika v posledním čtvrtletí loňského roku. Tak se dá zjednodušeně zhodnotit nová várka zpřesňujících údajů, které včera vydal statistický úřad, když přehodnotil růst investic a vládní spotřeby nahoru. Zpřesnění údajů přineslo i vylepšení celkových výsledků české ekonomiky za rok 2017. Růst českého hospodářství za celý loňský rok tak dosáhl 4,6 % a podílela se na něm především spotřeba domácností následovaná investicemi a zahraničním obchodem . Na nabídkové straně zůstal růst ekonomiky především v režii zpracovatelského průmyslu , kterému sekundovala odvětví služeb jako obchod, doprava, ubytování a pohostinství, finanční služby a profesní služby. Podíl stavebnictví a zemědělství na ekonomickém růstu zůstal i v roce 2017 marginální.Celkově pozitivní obrázek české ekonomiky však nedotváří pouze zpřesněná data, ale i nové podrobnosti o vývoji v jednotlivých sektorech ekonomiky , zejména pak o podnikovém sektoru. I když v loňském roce se už nefinanční podniky musely vypořádávat s vyššími mzdovými náklady, jejich hrubý zisk vzrostl o 4 %. Vzhledem k tomu, že míra zisku (poměr zisku na přidané hodnotě) poklesla jen symbolicky pod 50 %, zůstaly tuzemské podniky i nadále jedněmi z nejziskovějších v rámci celé EU. Současně byly i v loňském roce ochotné výrazně investovat, a tak se jejich míra investic udržela těsně pod hranicí 30 %, a to neznamená nic jiného, než že na jednu korunu vytvořené přidané hodnoty připadají investice v objemu 29 haléřů. Jde rovněž o pozitivní výsledek, který navíc slibuje rozšíření výrobních kapacit nebo alespoň nahrazování zaměstnanců, kterých se firmám stále více nedostává.Pokud bychom se měli ještě letmo podívat i na spotřebitele, tak jim loňský rok přinesl nejvyšší růst nominálního disponibilního příjmu za posledních devět let. Po zohlednění inflace si polepšili o 3 %, tedy podobně jako v roce 2014. Na rozdíl od předchozích let jsou však domácnosti tentokrát naladěné na vlnu spotřeby a o to méně spoří. Těžko hledat na loňských číslech něco vyloženě negativního, když dokonce i vládní sektor začal (konečně) o něco více investovat.