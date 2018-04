Nyní se ukazuje, jak velký je rozdíl mezi Applem a Facebookem

Ředitel společnosti Apple Tim Cook minulý týden řekl, že jeho společnost by mohla vydělávat velké peníze na svých zákaznících v případě, že by s nimi jednala jako se svým produktem. Jenže se rozhodla, že takto jednat nebude. Komentoval tím skandál, kterému nyní kvůli společnosti Cambridge Analytica čelí Facebook. Když se Cooka zeptali, co by dělal v situaci, v jaké se nyní ocitl Mark Zuckerberg, prostě odvětil, že do takové situace by se nedostal. Jak přitom poukazuje Leonid Beshidsky na stránkách Bloombergu, Apple má o svých zákaznících více informací než Facebook, protože jim prodává více produktů a služeb. A celá věc podle něj ukazuje, že Apple a Microsoft jsou silnějšími společnostmi než Facebook.



Apple zná vše počínaje místem, kde se daný iPhone nachází a konče hudbou a produkty, které jeho držitel preferuje. Apple dokonce své klienty informuje, že bude získaná data sdílet se strategickými partnery, kteří pro něj pracují. A má i malou reklamní platformu, která mu umožňuje pracovat s cílenou reklamou. V tom se podobá Googlu, který nabízí zhruba stejné služby a také vlastní mobilní operační systém. Jenže Apple se rozhodl sám sebe omezit v tom, jak bude se všemi daty nakládat. Používá například kryptografii k tomu, aby oddělil konkrétní uživatele od uživatelských informací. Podobně postupuje Microsoft a Google a Cook se evidentně domnívá, že podobné dobrovolné hranice jsou dobrou cestou pro zamezení útoku ze strany regulátorů.





„Jako uživatel bych ale nedůvěřoval tomu, jak efektivní je samoregulace. Cook se vyhýbá monetizaci uživatelské základy Applu, ale v čele této společnosti nebude věčně. Lidé také mění své názory, a to zejména v případě, že se dá někde lehce vydělat,“ píše Bershidsky. Podle jeho názoru je regulace podobná té v Evropské unii spolehlivějším způsobem, jak dosáhnout rovných podmínek. Avšak ani ona není spolehlivou garancí soukromí uživatelů a klientů sociálních sítí. Jejich podnikatelský model je totiž založen na reklamě, a tudíž se ze své podstaty budou vždy snažit o získání maximálního množství informací. Google ani Facebook například nikdy nepůjdou ve stopách Microsoftu a nezavážou se k nepoužívání reklam cílených podle obsahu e-mailů a chatů.Nejlepší garancí toho, že technologické společnosti nepřekročí hranice soukromí, je existence významných příjmů, které by takový krok ohrozil. V tomto smyslu je Apple společností spolehlivou, protože primárně jde o prodejce hardwaru, který vedle něj prodává i software. Ještě lépe je na tom Microsoft , protože ten generuje hodně peněz z cloudu, licencí a předplacených služeb. Právě proto se skandál točící se kolem Cambridge Analytica těchto dvou společností a jejich akcií zase tolik nedotýká. A firmy , které jsou na tom nyní hůře, se podle Bershidskyho musí naučit nabízet hodnotu zákazníkovi a ne zadavatelům reklamy.Zdroj: Bloomberg