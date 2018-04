V ČSSD to vře. Neshodnou se na vládě, Hamáček i Zimola mlčí

V ČSSD je před mimořádným sjezdem napjatá situace. Mělo by se rozhodnout, za jakých podmínek bude strana ochotna vstoupit do koalice s hnutím ANO. O vypjaté náladě svědčí i to, že předseda Jan Hamáček ani jeho zástupce Jiří Zimola se nechtěli před sjezdem k vyjednávací taktice vyjadřovat. Získat ministerstvo vnitra či financí je pro ČSSD podmínka, ze které její předseda nechce slevit. Byla by pak ochotna přimhouřit oči i nad trestním stíháním premiéra. Nabídku Andreje Babiše na čtyři jiná ministerstva přijmout nehodlá. Jestli je tahle vyjednávací pozice ale tou poslední, o které budou sociální demokraté hlasovat o víkendu na mimořádném sjezdu, se ani Hamáček ani Zimola nechtěli vyjadřovat. "Pokud nezískáme alespoň vnitro, jsme připraveni veškerá jednání ukončit," uvedl pouze předseda poslaneckého klubu Jan Chvojka. Někteří z oslovených členů ČSSD v krajích s přístupem Jana Hamáčka souhlasí, a byli by také ochotni vládnout s trestně stíhaným premiérem v demisi Andrejem Babišem, s příslibem resortu vnitra nebo financí. "Pokud by neměl být naplněn požadavek sjezdu, že ve vládě by neměl být trestně stíhaný ministr či premiér, tak v té chvíli ale musí být jasné záruky toho, že budou všechna řízení nezávislá a to je logické přes tato dvě ministerstva," shoduje se s vedením pardubický hejtman Martin Netolický.

"Co se týče trestně stíhaného premiéra a případného ministerstva vnitra nebo financí, tak musím říct, že to se nedá vytrhnout, to je celý komplex našich požadavků a já věřím, že to pánové dobře vyjednají," uvedla hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská.

"Ti, kdo sedí na vnitru nebo financích, mají vliv na některé otázky, na které by už tak velký vliv mít neměli. Nejčistší řešení je, kdyby ten, kdo je trestně stíhán, na určitou dobu ve vládě nebyl a ta věc se vyřešila," myslí si zase zastupitel Ústeckého kraje Jaroslav Foldyna.

Názorově ale ČSSD není jednotná, někteří z jejích členů se k této taktice šéfa strany nechtěli blíže vyjadřovat, nebo se vstupem do vlády s hnutím ANO vůbec nesouhlasí.