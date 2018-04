Důstojný důchod si zařiďte sami, na stát nespoléhejte

Ideální důchod? Žít ve vlastním, cestovat, užít si rodinu a koníčky, nebýt na nikom závislý. Fyzicky i finančně.

Podle průzkumu NN Penzijní společnosti se většina lidí napříč generacemi shodla, že v důchodu budou potřebovat alespoň 20 000 korun měsíčně. Zároveň téměř nikdo z dotázaných nepočítá s tím, že tuto částku dostane od státu. A naprosto správně. Při stávajícím stárnutí obyvatelstva a odkládání penzijní reformy na slušné penze jednoduše nebude.

Počítejme ale dál. Pokud se s danou částkou ztotožňujete, budete ji potřebovat, řekněme 15 let. Se vstupem důchodu byste tak měli mít našetřeno na 1,5 milionu korun. Začněte proto na penzi myslet co nejdřív, ideálně už se vstupem do prvního zaměstnání. Není radno spoření odkládat byť jen o pár let.













































































Ještě je brzo

“Brzo” u penzijního spoření platí jen tehdy, pokud ještě nepracujete. Navíc stát v takzvaném třetím pilíři nabízí lidem výrazné příspěvky. Kdo si například spoří tisíc korun měsíčně, dostane k tomu dalších 230 korun. Takové zhodnocení už se vyplatí komukoliv - bez ohledu na to, jak daleko má do důchodu.

Důležitou roli pak hraje i samotný výše měsíčního příspěvku. Většina lidí při sjednání spoření kývne jen na minimální vklad kolem 600 korun a další roky penzi neřeší. Tak si ale v modelovém příkladu na důchod naspoří jen zhruba 230 000 korun.

A rada na závěr? Na stáří pečujte nejen o své zdraví, ale i o své finance. Hodit se vám bude obojí. Pokud máte vhodně nastavené penzijní spoření a ideálně ještě třeba investujete do podílových fondů či nemovitostí, měli byste se zaslouženého důchodu dočkat.