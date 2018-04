Bitcoin na Apríla pod únorovým minimem, ripple pod 48 centy, ethereum kolem 370 USD

Několikadenní velikonoční svátky v ČR zakryly důležitý pokles bitcoinu pod jeho únorové minimum. To bylo 5. února vytvořen na úrovni 6 955,27 USD a 1. dubna se cena nejpopulárnější virtuální měny uzavírala na 6 844,23 USD za minci. Od té doby se cena zotavuje k současným cca 7 300 USD Podobný "Aprílový" propad zaznamenaly všechny ostatní virtuální měny Ripple se dostal pod 0,48 USD ethereum pod 370 USD Virtuálním měnám obecně výrazně škodí poslední problémy Facebooku a lídru technologického sektoru obecně. Sociální sítě platí za jeden z hlavních distribučních kanálů pro investice do kryptoměn a navázaných produktů a jejich problémy se tak celkem logicky přenášejí do samotných kryptoměn