Akciové trhy se nemohou vymanit z výprodejních tlaků (Ranní zpráva z akciového trhu)

Akciové trhy se nemohou vymanit z výprodejních tlaků

Hlavní události

Akcie sázkařské společnosti Fortuna Entertainment bude od 2. května 2018 vyřazena z obchodování na trhu Prime Market. Posledním obchodním dnem bude 30. duben 2018.

Evropské akcie zahájí dnešní obchodování poklesem.

Počátek nového měsíce je tradičně věnován předstihovým ukazatelům PMI a ISM po celém světě. V Německu kromě toho byly dnes ráno zveřejněny již maloobchodní tržby, které zklamaly poklesem oproti očekávanému růstu. V průběhu týdne bude důležité sledovat spotřebitelskou inflaci za eurozónu, německé tovární objednávky a průmyslovou výrobu a jeho závěr bude patřit statistikám z amerického trhu práce.

Société Générale zvýšila třem společnostem svoje doporučení. Nově radí nakupovat akcie amerického producenta ropy a plynu Murphy Oil a držet akcie rakouské realitní společnosti Immofinanz a italské rafinérie Saras.

Obchodování na zámořských trzích

Vládní zásahy do fungování mezinárodního obchodu v podobě zaváděných cel Spojenými státy a odvetnými opatřeními protistran, kdy například od začátku dubna platí nové dovozní tarify na americké zboží v Číně, se nadále negativně promítají do vývoje akciových burz. Americký prezident Donald Trump navíc tvrdě vystupuje proti společnosti Amazon s nutností jejího přísnějšího zdanění, na což akcie reagovaly více jak 8% propadem v posledních třech obchodních dnech. Dalším výrazným propadlíkem jsou akcie Tesly, které během března ztratily více jak pětinu své hodnoty v reakci na sérii nepříznivých zpráv ohledně smrtelné nehody Modelu X, snížení ratingu hlouběji do spekulativního ratingu agenturou Moody’s nebo nedostatečné výše produkce. K tomu se přidává i potřeba obstarání dalších finančních prostředků, což bude vzhledem k rostoucím výnosům dluhopisů společnosti až téměř k 8 % velmi nákladné. Vstup amerického akciového trhu do nového měsíce se tak vůbec nepovedl. Index S&P 500 včera přišel o 2,2 %, když v červeném uzavřely všechny hlavní sektory. Pouze 13 titulům z celého indexu se podařilo udržet v plusu.

Výprodeji uzavírají dnešní ranní seanci i asijské trhy, přestože propady nejsou tak hluboké jako v případě amerického kontinentu. Nejhůře se daří čínským akciím, které ztrácejí více jak jedno procento, v případě ostatních burz jde o poklesy do půl procenta.

Není tak divu, že futures na evropský index Stoxx 50 ukazují na pokles akciového trhu na počátku dnešní seance. Nepříznivý sentiment neutlumí ani zveřejněné německé maloobchodní tržby, které zaostaly výrazně za očekáváním trhu.