Rozbřesk: Trhy startují nový kvartál na vlně pesimismu, je čeho se bát?

Velikonoce poslaly globální trhy na vlnu pesimismu. V pondělí americké akcie ztratily znovu více než 2 % a jsou již přibližně 10 % pod svými lednovými maximy. Start do nového kvartálu tedy nevypadá na první pohled vůbec dobře.



A to přitom z reálné ekonomiky nejen v USA chodí dál velice dobrá čísla potvrzující pokračující silné oživení. Americké HDP za čtvrtý kvartál bylo ostatně revidováno v uplynulém týdnu vzhůru na 2,9 %. Sami dál věříme, že aktuální výprodeje nejsou signálem blížící se krize, ale spíše dočasnou korekcí. Pro trhy ovšem nemusí být úplně jednoduché rychle se postavit na nohy a znovu začít růst. Z čeho mají tedy investoři v tuto chvíli strach?



Přirozeně se nabízí obava z toho, že dobré časy, které zažíváme, se blíží s utahováním měnové politiky ke svému konci. To je sice možné, ale zatím k tomu nemáme v ruce příliš silné argumenty.Stejně tak strach z globální obchodní války živený Donaldem Trumpem sice není rozumné podceňovat, ovšem zatím to nevypadá na brzdu, která by v nejbližších kvartálech měla zastavit vlak dobře rozjeté globální ekonomiky. Větší obavy budí v tuto chvíli specifické problémy řady technologických titulů - ochrana dat ve Facebooku, bezpečnost v Tesle a útoky prezidenta Trumpa na Amazon. Ty nastartovaly strach z nárůstu regulace v technologickém sektoru, a tato obava ze stolu asi v nejbližší době jen tak nezmizí.





Přes všechny výše zmíněné obavy však považujeme poslední výprodeje na amerických trzích především jako relativně zdravý proces návratu větší opatrnosti a strachu z “neznámého”. Na něco podobného jsme ostatně čekali po celý rok 2017, kdy jako by se investoři přestali umět bát. Dostáváme se ovšem do vod , kdy bezrizikové výnosy již nejsou přisáté na nule (dvouletý americký výnos je na 2,3 %) a půjdou výš. I proto budou investoři víc a víc hledět na rizika a budou se snažit z košíku vybírat jenom skutečně “červená jablíčka”.

CZK a dluhopisy

Koruna přes nárůst napětí na globálních trzích před Velikonocemi zpevnila. I když ČNB poslala na trhy po zasedání řadu holubičích signálů, koruně se mohla líbit jasná zmínka guvernéra Rusnoka o tom, že v případě slabších výkonů české měny, půjdou sazby nahoru rychleji. Tento týden očekáváme další silná čísla z maloobchodu a průmyslu, pro korunu však bude důležitější až březnová inflace, která je na programu příští týden.



Zahraniční forex

Kurz eurodolaru se včera ocitl pod lehkým tlakem, k čemuž mu dopomohl mimo jiné výsledek indexu podnikatelské nálady ISM, resp. především jeho cenový subindex. Ten vylétl na hodnotu 78,2 bodu, což indikuje, že cenové tlaky v ekonomice USA zesilují. Neboli že utahování šroubů ze strany Fedu bude pokračovat (což je samozřejmě pro dolar krátkodobě dobře).



Dnes jsou na pořadu dne spíše data druhé kategorie, přičemž z pohledu globálního inflačního vývoje bude zajímavý zítřek, kdy bude zveřejněna inflace v eurozóně. Eurodolar však bude vyhlížet i páteční data z amerického trhu práce - především pak mzdy.



Ropa

Tlumená tržní aktivita na velikonoční pondělí přinesla pokles cen ropy pod hranici 68 USD/barel. Za propadem stojí mix medvědích zpráv – na jedné straně nárůst produkce v Rusku za minulý měsíc (na 10,97 mil. barelů denně, nejvíce za posledních 11 měsíců a lehce nad rámec vymezené kvóty OPEC+), na druhé straně spekulace o nižších cenách, které má od května začít Saúdská Arábie účtovat asijským zemím za svou ropu. Cenám pak jistě nepřidala ani reakce Číny, která uvalila cla až 25 % na vybrané zboží z USA, což nadále vyvolává obavy z vývoje globálního obchodu.



V pozadí pro tentokrát zůstala čísla z USA. Tam poprvé po třech týdnech došlo k poklesu aktivity producentů, kteří snížili počet aktivních vrtných souprav o 7, celkem na 797. Samotná produkce vzrostla ve Spojených státech za leden o zanedbatelných 6 tis. barelů denně, celkem na 9,96 mil. barelů denně. Výraznější nárůst znemožnilo především mrazivé počasí v hlavních oblastech břidlicové těžby, díky čemuž tak produkce zaostává za maximem z listopadu 2017.



Akcie

Hlavní americké trhy včera zavřely ve ztrátě. Index Dow Jones odevzdal 1,91 %. Obdobně zavřel také index S&P 500, který odevzdal 2,24 % a ve ztrátě skončil i technologický index Nasdaq. Ten se propadl do ztráty 2,74 %.