Ranní glosa: Trhy startují nový kvartál na vlně pesimismu

Velikonoce poslaly globální trhy na vlnu pesimismu. V pondělí americké akcie ztratily znovu více než 2 % a jsou již přibližně 10 % pod svými lednovými maximy. Start do nového kvartálu tedy nevypadá na první pohled vůbec dobře.A to přitom z reálné ekonomiky nejen v USA chodí dál velice dobrá čísla potvrzující pokračující silné oživení. Americké HDP za čtvrtý kvartál bylo ostatně revidováno v uplynulém týdnu vzhůru na 2,9 %. Sami dál věříme, že aktuální výprodeje nejsou signálem blížící se krize, ale spíše dočasnou korekcí. Pro trhy ovšem nemusí být úplně jednoduché rychle se postavit na nohy a znovu začít růst. Z čeho mají tedy investoři v tuto chvíli strach?Přirozeně se nabízí obava z toho, že dobré časy, které zažíváme, se blíží s utahováním měnové politiky ke svému konci. To je sice možné, ale zatím k tomu nemáme v ruce příliš silné argumenty.Stejně tak strach z globální obchodní války živený Donaldem Trumpem sice není rozumné podceňovat, ovšem zatím to nevypadá na brzdu, která by v nejbližších kvartálech měla zastavit vlak dobře rozjeté globální ekonomiky . Větší obavy budí v tuto chvíli specifické problémy řady technologických titulů - ochrana dat ve Facebooku , bezpečnost v Tesle a útoky prezidenta Trumpa na Amazon . Ty nastartovaly strach z nárůstu regulace v technologickém sektoru, a tato obava ze stolu asi v nejbližší době jen tak nezmizí.Přes všechny výše zmíněné obavy však považujeme poslední výprodeje na amerických trzích především jako relativně zdravý proces návratu větší opatrnosti a strachu z “neznámého”. Na něco podobného jsme ostatně čekali po celý rok 2017, kdy jako by se investoři přestali umět bát. Dostáváme se ovšem do vod , kdy bezrizikové výnosy již nejsou přisáté na nule (dvouletý americký výnos je na 2,3 %) a půjdou výš. I proto budou investoři víc a víc hledět na rizika a budou se snažit z košíku vybírat jenom skutečně “červená jablíčka”.