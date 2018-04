Rudé pondělí na Wall Street

Zatímco většina evropských trhů byla dnes, na Velikonoční pondělí, zavřená, ty americké se topily v rudých číslech. Wall Street během dneška odepsala více než dvě procenta. A důvody? Ty jsou mnohé, od čínských cel až po Trumpovy tweety.

Začátek druhého čtvrtletí se na amerických trzích zapsal rudým písmem – dle agentury Bloomberg šlo dokonce téměř o nejhorší start do druhého kvartálu od krizového roku 1929. Index S&P 500 dnes odepsal 2,24 %, krátce se propadl zpět do korekce, když padal o více než 2,5 %, což bylo zároveň nejvíce při startu do druhého čtvrtletí od r. 1929 (viz graf). Dow Jones klesl o 1,91 %, Nasdaq zase o 2,74 %. Druhý největší pád v rámci všech sektorů zaznamenaly technologie, kde se propadly známé tituly jako Amazon (-5,21 %), Tesla (-5,13 %), Netflix (-5,1 %), Facebook (-2,75 %) či Alphabet (-2,36 %).

„Jsme v situaci, kdy se dřívější lídři trhu dostali pod silný tlak,“ řekl pro server CNBC CEO společnosti Chaikin Analytics Marc Chaikin. „Jakmile je patrné, že akcie, které v minulosti trhy posouvaly k vyšším číslům, slábnou, nutně se to projeví na psychice investorů,“ dodal.

Pád některých výše zmiňovaných společností měl jasný důvod. Například za dnešními 5,2% ztrátami Amazonu stál americký prezident Trump. Poté, co minulý týden napsal, že firma Jeffa Bezose neplatí daně, se tentokrát oháněl vykořisťováním společnosti American post. Ta vinou pro ni nevýhodné dohody s Amazonem má na každé zásilce prodělávat 1,5 dolaru (na to Trump svým tweetem upozornil již v sobotu). Podle jeho dnešního příspěvku tak pošta přichází doslova o jmění, což dle prezidenta „bude změněno“.

Only fools, or worse, are saying that our money losing Post Office makes money with Amazon. THEY LOSE A FORTUNE, and this will be changed. Also, our fully tax paying retailers are closing stores all over the country...not a level playing field!