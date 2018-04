Před rokem propustila OKD stovky lidí, teď shání nové za 60 tisíc

Před rokem těžební společnost OKD propouštěla stovky horníků z dolu Paskov. Teď do jiných dolů nabírá zaměstnance nové. Jenže to není proto, že by se těžilo víc. Firma jen nahrazuje pracovníky, kteří se rozhodli skončit z vlastní vůle nebo odcházejí do důchodu. Těm, kteří chtějí fárat, nabízí náborový příspěvek až 60 tisíc korun.

Horníkům na dole Paskov skončila přesně před rokem poslední směna. Důl těžební společnost uzavřela kvůli milionovým ztrátám, skončit muselo na tisíc zaměstnanců. Někteří šli do fabrik nebo se přeškolili, třeba i na IT specialisty.

Jenže neuteklo ani pár měsíců a zaměstnanci začali docházet. OKD tak připravilo náborovou kampaň, kterou využilo zatím 220 lidí. "Není to dáno tím, že bychom rostli a potřebovali zvyšovat stavy. Snažíme se udržovat stávající potřebné počty zaměstnanců. Nahrazujeme tím jejich přirozené odchody," uvedla personální ředitelka OKD Radka Naňáková v podnikovém časopise.

Letos chce ale černouhelná OKD, aby zaplnila mezery, přijmout dalších až 340 zaměstnanců. OKD hledá hlavně profese horník-rubač a horník-razič. Navýšila i náborový příspěvek - u zmíněných profesí na 60 tisíc, u ostatních 40 tisíc.

I ten, kdo nového kolegu doporučí získá odměnu. Za jednoho nového zaměstnance vyplácí OKD 5 tisíc, za dva 15 a když horník sežene 3 nové kolegy do měsíce, dostane za každého 10 tisíc, tedy celkem 30 tisíc.