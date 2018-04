Od vinic po zemědělskou půdu. Čeho se obávají francouzští farmáři?

Mezinárodní zemědělský salon ve Francii nedávno navštívilo více než 670 tisíc lidí. Jedním z nich byl i prezident Emmanuel Macron, který tam hned první den veletrhu strávil 12 hodin, což je prezidentský rekord. Jeho pobyt mu mohl připadat ještě delší. Před začátkem show zablokovali zemědělci francouzské dálnice na protest proti jednáním mezi Evropskou unií a jihoamerickým obchodním blokem Mercosur. Ta by totiž mohla znamenat více dovozů hovězího do Francie a snížení dotací znevýhodněným farmám. Macron nepřívětivé uvítání ustál. Nicméně francouzští farmáři mají už další cíl. Proč se tolik obávají Číny?

Čína je na francouzském venkově v posledních deseti letech čím dál víc vidět. Až donedávna byla nejmarkantnější v Bordeaux. Čínští kupci tam vyrazili do vinic ve snaze uhasit touhu jejich domoviny po „grand cru“. Vlastní tu už asi 2 % místních vinic. Ale loni se ukázalo, že čínský miliardář Kche-čchin Chu nakupil více než 2 500 hektarů orné půdy ve dvou regionech známých svou produkcí obilí. Zemědělské odbory tyto transakce zkritizovaly jako tajné zábory půdy. Jsou naštvaní z využívání kliček ve francouzském právu, které za normálních okolností vyžaduje, aby velké nákupy zemědělské půdy musel schválit státní úřad. Chu získal téměř veškerý podíl, až na malou část těchto aktiv, bez schválení vládou. A to díky výjimce, která platí, pokud holdingová společnost není koupena v plném rozsahu.

Výjimku už využili dříve britští a holandští kupci, kteří ve Francii vlastní mnohem více půdy než Číňané. To, čeho se ale místní pěstitelé doopravdy bojí, jsou hluboké kapsy Číňanů. Myslí si, že Chu si najde způsob, jak pravidla obejít. Producenti obilí ve Francii musí totiž svou produkci prodat státem pověřeným obchodníkům, kteří by měli přímý vývoz znesnadnit. Vypadá to ale, že miliardář má opravdu plán: spojil se s největším francouzským družstvem Axareal, aby zjistil, jak mouku do Číny vyvážet. Chu říká, že jen využívá obrovské příležitosti k obchodu, když jeho zemi začaly chutnat bagety. Ale místní mají podezření, že si chce Čína na úkor Francie zajistit potravinovou bezpečnost.

Francouzští farmáři chtějí více transparentnosti ohledně transakcí s půdou a lepší státní kontrolu. Zdá se, že je Macron vyslyšel: „Nemůžeme dovolit, aby cizí mocnosti kupovali hektary půdy, aniž bychom znali cíl těchto nákupů,“ řekl v únoru. Od té doby slíbil, že jako součást důkladného přepracování zákona o zemědělské půdě přehodnotí roli agentury Safer zodpovědné za regulatorní transakce. Navržená reforma se ale neočekává před koncem příštího roku. Navíc ožehavá povaha této debaty naznačuje, že budou potřeba obtížné kompromisy. Navzdory protestům zemědělců je prezident tlačen se jistému tvrdému zásahu vyhnout. Po své lednové návštěvě Pekingu začíná Francie po zrušení sedmnáctiletého zákazu opět dovážet hovězí do Číny. A jak napětí o formách obchodu celosvětově roste, bude se chtít Macron zemědělským sporům nejspíš vyhnout.

Zdroj: The Economist