Vydělávání peněz bylo na akciích v roce 2017 až příliš jednoduché. Letos tomu bude jinak

Rok 2017 byl velmi výjimečný. Kam jsme se podívali, tam jsme našli nějakou anomálii či podivnost. Akciové trhy ale soustavně rostly, a to za mimořádně nízké volatility. Jak na stránkách Bloombergu poukazuje známý investor Barry Ritholtz, podobná kombinace je značně ojedinělá, ale poslední týdny přinesly změnu. Z období, kdy se trhy nestaraly téměř o nic, jsme se tak podle něj přesunuli do doby, kdy investoři řeší úplně všechno.



Minulý rok vyslaly Spojené státy rakety na ruské jednotky bojující v Sýrii, ale americký akciový trh ten den posílil. USA vysílaly hrozby směrem k Severní Koreji, trh nad tím jen mávnul rukou. Americký prezident Donald Trump čelil několika skandálům, které jej mohly dostat z funkce, ale trhy dál připisovaly zisky. Srovnejme to s letošním rokem, kdy došlo k eskalaci tenzí mezi USA a Severní Koreou a trh se propadl. Nemluvě o hrozbě globální obchodní války – Trump letos začal své výhrůžky v této oblasti převádět do praxe a trh opět oslaboval. Pro nikoho přitom nemohlo jít o překvapivý krok, protože „ten člověk v podstatě postavil svou předvolební kampaň na populismu a protekcionismu“.



Ritholtz se domnívá, že k razantní změně v chování trhu nedošlo jen na agregátní úrovni, ale i u jednotlivých akcií. Za příklad dává Facebook, jehož akcie nyní oslabují kvůli skandálu se zneužitím jeho dat. Jenže podobných problémů už měla firma v minulosti více a dlouhá řada expertů varovala a dál varuje před jejich opakováním. Doposud ale akcie Facebooku mířily nahoru a podobné problémy se jich netýkaly. Až nyní.





„Minulý rok byl výjimkou, vracíme se k normálu,“ míní Ritholtz. To ale není žádná tragédie, na což se snaží poukázat následujícím myšlenkovým experimentem: Představme si, že po silvestrovské oslavě jsme byli natolik vyčerpaní, že jsme se probrali až dnes. Pohled na trhy by nám ukázal, že Japonsko, Evropa a Spojené státy jsou od počátku roku na červené nule, rozvíjející se trhy mírně posilují. Mohli bychom proto předpokládat, že se během našeho spánku nic moc nestalo a vlastně byla nuda. Jenže pro ty, kteří nespali, to vypadalo přesně opačně. Trhy nejdříve pokračovaly v trendu nastaveném v roce 2017. Pak přišla prudká korekce a následně se výrazně zvedla volatilita. Celkový dojem je pak mnohem horší než to, k čemu skutečně došlo, míní investor.Ritholtz také připomíná, že americké akcie si připisují zisky již devátým rokem za sebou a to, že během prvního čtvrtletí letošního roku neposílily, není v tomto kontextu jistě žádnou tragédií. „Všichni jsme věděli, že volatilita se jednou vrátí. Došlo k tomu minulý měsíc. Připomíná nám, že vydělávání peněz v roce 2017 bylo až příliš jednoduché a ten čas je skutečně již za námi. Vítejte do roku 2018,“ uzavírá investor.