Více peněz z brigád. Poslanci chystají velké změny v odvodech

Lidé by si v Česku na brigádách mohli vydělat víc peněz, ze kterých by nemuseli odvádět zdravotní a sociální pojištění. Ve sněmovně se už připravuje návrh na zvýšení doteď platného limitu. Ministerstvo financí z toho ale moc nadšené není. Hranice výdělku na dohodu o provedení práce, ze které stát brigádníkovi nestrhne peníze na sociální a zdravotní pojištění, je v současné době deset tisíc korun. Podle návrhu by se tenhle limit měl zvýšit na úroveň minimální mzdy - tedy 12 200 korun. Návrh je ve fázi legislativních příprav a cílem je, aby pracující studenti, důchodci, maminky a jiní dostali více peněz, vysvětlil TV Nova poslanec Dominik Feri (TOP 09). Když si dnes student částku 12 200 korun vydělá a uplatní slevu na dani, dostane čistého něco přes 10 400 korun. Musí totiž zaplatit obě pojištění a navíc daň ze superhrubé mzdy. Pokud by návrh prošel sněmovnou, student by po uplatnění slevy na dani dostal minimální mzdu jako čistý příjem. Oproti dnešku tedy o 1732 korun víc.

"My jako studentská reprezentace návrh podporujeme. V poslední době se několikrát valorizovala minimální mzda a ten limit pro DPP zvýšen nebyl, to je samozřejmě špatně," sdělil Michal Zima.

Jenže ministerstvo financí z návrhu už tak nadšené není."Ministerstvo financí se k návrhu staví skepticky, protože dohoda o provedení práce by neměla být alternativou k pracovní mu úvazku," kritizoval návrh ministerský mluvčí Jakub Vintrlík.

Ve sněmovně by ale změnu chválit mohli. "Už na konci předcházejícícho volebního období jsem navrhoval, ať se ten limit posune," prohlásil třeba Jan Skopeček (ODS). "Bylo by to určitě přehlednější a samozřejmě výhodnější - jak pro lidi samotné, tak pro zaměstnavatele, kteří s tím musí pracovat," přidala se poslankyně Alena Gajdůšková (ČSSD). "Nejde o velký výpadek v odvodech, takže nepochybně je to k diskusi," připustil Jiří Dolejš (KSČM).

Problémy by nemělo působit ani to, že výše minimální mzdy se v posledních letech každoročně měnila. "Neměl by to být problém, protože na minimální mzdu jsou navázané i jiné hodnoty. Je to například výše školkovného nebo daňové zvýhodnění na děti," sdělila účetní Jana Tycová.

Mnozí upozorňují i na to, že kvůli výhodnosti limitu, do kterého se nemusí odvádět zdravotní a sociální pojištění, jsou s brigádníky často uzavírány smlouvy o provedení práce do deseti tisíc korun, což dává prostor pro takzvaný schwarz-systém.