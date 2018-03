Má zdravotnictví problémy? Počkejte, až dorazí Amazon

Amazon se zatím v americkém systému zdravotní péče spíše jen rozkoukává, ale podle Maxe Nisena z Bloomberg Gadfly v něm již vyvolal velké změny. „Pouhá hrozba toho, že se onlinový gigant pustí do sektoru zdravotní péče, donutila společnosti CVS Health a Express Scripts Holding spojit síly s pojišťovnami Aetna a Cigna,“ píše Nisen. A dodává, že tím se celý systém „dostane pod kontrolu menšího počtu společností“. Ty sice tvrdí, že přinesou snížení nákladů pro spotřebitele, ale realita „tak růžová nebude“.



Hodnota Amazonu se pohybuje kolem 200 miliard dolarů, a to je víc, než má pět největších amerických pojišťoven a tři největší lékárenské řetězce dohromady. Jak bylo uvedeno, již brzy dojde k jejich konsolidaci. Ta začala už před časem, ale Amazon ji nyní urychluje. Je známý využíváním moderních technologií, dlouhodobým investičním horizontem a neutuchajícím hladem po nových akvizicích. Je také schopen tolerovat nízké rizikové marže a jakákoliv jeho zmínka o penetraci zdravotní péče tak firmy v tomto sektoru přirozeně značně znervózní. A zejména ty, které fungují jako prostředníci mezi významnými články řetězců.





Nisen poukazuje na to, že pokud skutečně dojde ke zmíněné konsolidaci, budou pouhé tři firmy zajišťovat pojištění pro 90 milionů Američanů, zpracovávat 3,5 miliardy receptů a generovat 500 miliard dolarů tržeb. Již nyní se na trhu pohybuje UnitedHealth se širokou škálou aktivit, k ní se přidají CVS Aetna , které „získají nevídaně významnou roli v životech pacientů“. „Fúze a akvizice mohou navíc pokračovat. Příliš osamocené se zdají být společnosti Anthem a Humana , konkurence tlačí na While Walgreens Boots Alliance,“ píše Nisen.Výrobci léčiv budou při jednání se vznikajícími giganty v nevýhodné pozici a to samé platí o jejich přímé konkurenci. Aetna CVS mohou například tlačit pacienty, aby se stali klienty jejich vlastních klinik. Fúzující firmy sice tvrdí, že dojde k výraznému snížení nákladů, ze kterého bude těžit spotřebitel, jenže méně konkurence znamená vyšší vyjednávací sílu nově vznikajících subjektů, a to je spíše receptem na monopolistické chování. Fúze navíc zvýší zadlužení a firmy budou muset přesvědčit investory, že transakce byla výhodná.Pokud by došlo ke snížení počtu společností, které v systému fungují jako prostředníci, k poklesu nákladů by teoreticky dojít mohlo. Nově vznikající giganti by navíc měli být schopni tlačit na ceny léků kupovaných od farmaceutických firem, „ale byla by to velká výjimka od zaběhnuté kapitalistické praxe, kdyby se tyto konglomeráty nesnažily hlavně o vydělávání peněz pro akcionáře,“ píše Nisen. Amazon a jeho partneři již nějaký čas hovoří o vytvoření lepšího systému zdravotní péče. Jejich snaha má ale nezamýšlené důsledky, které mohou na pacienty dolehnout negativně.Zdroj: Bloomberg