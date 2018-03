Čínské akcie už ekonomika nezajímá, hraje se konsolidační hra

Po celé roky byla patrná silná korelace mezi růstem čínského produktu na straně jedné a cenami čínských akcií v indexu MSCI China Index na straně druhé. Tento index zahrnuje trh v Hong Kongu a čínské společnosti, které se obchodují na americkém trhu. Ceny akcií těchto společností byly tak silně provázány s produktem, že se investoři snažili, jak mohli, aby z každého makroekonomického čísla odvodili další vývoj HDP. Jak ale na Bloomberg Gadfly poukazuje Shuli Ren, tato vazba začala v minulém roce slábnout.



V roce 2017 si MSCI China Index připsal 52 % a poprvé od roku 2012 svou návratností pokořil americký index S&P 500. Jenže růst produktu ztrácel na tempu, což podle některých názorů naznačuje, že se na čínském trhu nafukuje bublina. Ren ovšem tvrdí, že takové vysvětlení jen ukazuje na „intelektuální lenost“. Namístě je podle ní spíše uvažovat o tom, že čínský trh ztrácí rysy rozvíjejícího se trhu a přibližuje se trhům vyspělým.





Americké trhy jsou mnohem více taženy odkupy akcií obchodovaných společností než vývojem v reálné ekonomice . Také v Číně najdeme řadu faktorů, které mohou táhnout ceny akcií nahoru i přesto, že ekonomický růst ztrácí na tempu. Velkým investičním tématem je například konsolidace v některých odvětvích: Pokud dochází k tomu, že velká ryba polyká ty malé, může růst rychleji než celá ekonomika . Silnější pozice na trhu pak sebou často přináší i schopnost zvyšovat prodejní ceny a marže, a tudíž i celkovou ziskovost. Ty největší ryby v daném odvětví jsou přitom právě společnosti, které se obchodují na akciovém trhu.Příkladem popsaného mechanismu mohou být developerské společnosti Country Garden Holdings Co., Sunac China Holdings Ltd . a China Evergrande Group. Jde o největší firmy v odvětví, které se obchodují na akciovém trhu a které si minulý rok vedly mimořádně dobře i přesto, že se vláda snaží o ochlazení realitního trhu. Investoři u nich ale sázeli na to, že „vítěz bere vše“.Podobným příkladem jsou pivovary. Společnost China Resources Beer Holdings jedná s Heinekenem o prodeji jeho čínských aktiv. Díky podobným konsolidačním krokům si přitom akcie China Resources Beer Holdings vloni připsaly 24 %. „Není tak těžké pochopit, co se děje. Motor čínské ekonomiky se možná točí na nižší otáčky, ale vývoj na trhu nezáleží jen na ekonomice ,“ uzavírá Ren.Zdroj: Bloomberg