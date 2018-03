Velcí investoři krotí optimismus

Významní institucionální investoři začali snižovat expozici vůči globálním akciím na čtyřměsíční minimum a konkrétně držení amerických akcií se dostalo v těchto firmách na dvouleté minimum. Hlavními viníky jsou hlavně očekávání obchodní války mezi USA a Čínou a prudký výprodej technologických firem.

Agentura Reuters provádí pravidelný měsíční průzkum mezi wealth manažery v EU, USA a Británii. Ten se konal v druhé polovině března, kdy se trhy začaly obávat zmiňované obchodní války a prezident Trump navíc zavedl cla na ocel, hliník a jiné importované produkty z Číny. Tyto kroky způsobily strmý pád akcií a světový akciový index se propadl na šestitýdenní minimum.

Průzkum Reuters odhalil, že manažeři fondů snížili alokaci do světových akcií o 1 % na 48 %, což je nejnižší hodnota od listopadu 2017. Na druhou stranu navýšili alokaci do dluhopisů o 2,3 % na 39,3 %. V USA došlo ke snížení alokace do akcií na 38 %, což představuje nejnižší úroveň od dubna 2016.

Americké akcie skončí tento měsíc ve ztrátě cca 4 % zejména kvůli výprodeji technologických akcií. V posledních dnech zaznamenaly obrovské ztráty Facebook, Amazon, NVIDIA, ale například i Tesla.

Manažeři se vyjadřovali i k pozici amerického dolaru. Až 62 % oslovených si myslí, že pokud by došlo k obchodní válce, americký dolar by oslabil. Zelená bankovka dokázala odvrátit část ztrát z tohoto týdne, ale stále se pohybuje těsně nad pětitýdenním minimem.

Výhledově situaci amerického dolaru ale komplikují monetární operace FEDu, který pokračuje ve zvyšování sazeb. Tento rok bychom měli být svědky dalších dvou zvyšování, přičemž v roce 2019 se prozatím očekávají tři. FED ale může ještě překvapit a je dost pravděpodobné, že tento rok provede o jedno zvyšování navíc. Krátkodobé výnosy stále rostou a stávajícím tempem mohou za několik měsíců předehnat střednědobé a dlouhodobé. Z historického hlediska takový stav vždy způsobil recesi v USA a vedl k poklesu na akciovém trhu.

Současná ekonomická expanze je druhá nejdelší v dějinách, a proto se pomalu očekává její brzký konec. Vyšší úrokové sazby přiškrtí růst a chování investorů na akciovém trhu bude proto v nejbližších týdnech nanejvýš obezřetné.