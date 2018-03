Nejlepší americké dividendové akcie

Jak porazit index prostřednictvím dividendových výplat

Roční výplaty dividend hrají klíčovou roli v celkové návratnosti investic. Slavný citát legendárního Johna D. Rockefellera jako by investorům mluvil z duše, zní:

„Víte, jaká jediná věc mi přináší opravdové potěšení? Vidět přicházet mé dividendy.“ – John D. Rockefeller

Skutečnost, že výplata dividend je pro investory rozhodujícím faktorem, je jasně reflektováno na grafu výše. Zatímco bílá linie zobrazuje výkonnost cenového indexu S&P 500 za posledních deset let, oranžová linie vykresluje trend reinvestic do indexu S&P 500 během stejného časového období. Jediným rozdílem tedy je, že linie znázorňující reinvestice do tohoto indexu, představuje zpětně vložené výnosy do tohoto indexu.

Z toho vyplývá, že právě výplata dividend je pro investory rozhodující. A jak vyhledat akcie vhodné pro vaše dividendové portfolio? Akcie, u kterých dividendové výplaty ročně narůstají, budeme hledat u úspěšných a stabilních společností. Jelikož mnoho z těchto společností působí v Americe, zaměřili jsme se v tomto článku na americké dividendové akcie.

Americké akcie se zvyšujícími se ročními dividendami

Zajímat nás budou akcie s dlouhodobě rostoucími dividendami. Akcie, které dokážou překonat indexy v průběhu desetiletí a zároveň se vyznačují relativně nízkým rizikem. Takové společnosti musí mít nastaveny obchodní model tak, že bude schopen generovat zisky i v dobách konjunktury i zpomalení ekonomiky.

Na první pohled se může zdát, že jsou tato kritéria těžko dosažitelná. Vskutku, pouze 50 z přibližně 7 000 společností registrovaných v USA splňuje výše uvedené podmínky. Všechny tyto společnosti naleznete v tabulce pod článkem.

Pro vybrané akcie je typické, že jejich dividendy rostly po dobu alespoň 25 let v řadě. Z toho lze vyvodit důležité závěry:

Uvedené společnosti dokázaly po desetiletí růst, přečkat období krizí a co více, i nadále vyplácet dividendy. Z toho důvodu je klíčové, aby byl obchodní model zaměřen na dlouhodobý úspěch.

Tyto společnosti se velmi dobře situovaly na trhu a ve svém odvětví získaly dominantní postavení. Podařilo se jim vytvořit si takovou pozici, kdy je pro konkurenční společnosti velmi obtížné získat podíl na trhu.

Názorným příkladem může být Coca-Cola. Žádné společnosti se v oblasti nealkoholických nápojů doposud nepodařilo ukončit její nadvládu. Místo toho byl vytvořen nespočet napodobenin tohoto nápoje, i přesto si Coca-Cola ponechává roli krále v této oblasti.

Zároveň je společnost na trhu dobře umístěna, cena Coca-Coly se pohybuje něco málo nad výší cen konkurentů, přesto nejsou tyto částky nijak extrémní a jsou přijatelné pro konzumenty.

Analýza akcií: Akcie společnosti Coca-Cola.

Které americké dividendové akcie jsou atraktivní?

Leadeři trhu, jako již zmiňovaná Coca-Cola, jsou stabilními společnostmi. Navíc, téměř vždy si tyto silné dividendové akcie drží v rámci více let průměrný poměr ceny a zisku na akcii (P/E).

Dosahuje aktuálně tento poměr nižších hodnot, než jsou hodnoty průměrné? Může se jednat o zajímavou příležitost pro nákup. Zaprvé, výnos z dividend je v té době pravděpodobně vysoký. Zadruhé, z historických dat vyplývá, že je zde stále naděje, že budou realizovány zisky.

Na základě uvedených kritérií jsme vybrali tři hlavní americké dividendové akcie, které by vás mohly zajímat.:

Walgreens Boots Alliance (WBA)

Walgreens Boots Alliance je celosvětový prodejce léčiv, který vykazuje stabilní růst již delší dobu. Za posledních 10 let se tržby zdvojnásobily z $59 miliard na $118 miliard. Zisk na akcii vzrostl z $2,17 na $3,78 a dividenda se zvýšila z $0,40 na $1,55.

Poměr ceny a zisku na akcii se nyní propadl na nejnižší úroveň od roku 2011. Očekávaná hodnota P/E za prosinec 2018 je pouhých 13. Ve srovnání s průměrnou hodnotou 22 za posledních pět let je to velmi nízko.

Zobrazit: akcie Walgreens Boots Alliance (WBA)

Cardinal Health je jedna z největších farmaceutických společností na světě, která distribuuje léky a zdravotnická zařízení. Od roku 2010 se tržby společnosti zvýšily z $99 miliard na $130 miliard. Zisk na akcii vyšplhal z $1,77 na $4,03 a dividenda narostla z $0,72 na $1,81 na akcii.

I přes tyto pozitivní fundamenty, klesl poměr P/E na nejnižší úroveň od roku 2011. Očekávaná hodnota P/E v prosinci 2018 je neobvykle nízko, a to 13,5. Což je mnohem níže než průměrná hodnota v posledních 5 letech, která činí 21.

Zobrazit: akcie Cardinal Health (CAH)

Cintas Corp (CTAS)

Cintas je společnost, která se specializuje na výrobu a prodej pracovních oděvů a na uniformy. Na první pohled se nemusí jednat o atraktivní odvětví. Nicméně výsledky společnosti můžeme považovat za vše, jen ne nezajímavé.

Od roku 2010 do roku 2017 vzrostl zisk na akcii z $1,40 na $4,38. V roce 2020 je zisk na akcii očekáván pak přibližně na hodnotě $7. Ve stejném období roční dividenda vzrostla z $0,48 na $1,62 na akcii. Nynější hodnota P/E se pohybuje na čísle 29. Očekávání jsou ale pozitivní, je predikován nárůst akcií společnosti až o 20 % ročně.

Zobrazit: akcie Cintas Corp (CTAS)