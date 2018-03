Finanční bouře nejlépe indikuje klid, který před nimi nastává

Z důvěryhodného a včasného indikátoru přicházející krize by se zřejmě radovali jak investoři, tak politici i centrální bankéři. Za takový indikátor je někdy vydáván prudký růst volatility na trzích, ovšem ekonomové Jon Danielsson, Marcela Valenzuela a Ilknur Zer v nové studii zveřejněné na stránkách VoxEU jsou jiného názoru. Tvrdí, že ve chvíli, kdy se volatilita prudce zvedne, je již pozdě a krize jede na plné obrátky. Za dobrý a hlavně včasný indikátor přicházejících problémů považují naopak období, kdy se volatilita nachází nezvykle nízko.



Zmínění ekonomové poukazují na to, že již Keynes a Hayek hovořili o vazbě mezi vnímaným rizikem na trzích a chováním investorů. Nejlépe jej ale vystihl Minsky ve své hypotéze zabývající se nestabilitou finančního systému. Ten poukazoval na to, že během období klidu a nízkého rizika dochází u investorů k posunu k příliš rizikovým investicím, které mohou následně vyvolávat krize. Krátce řečeno můžeme tvrdit, že „stabilita vyvolává nestabilitu“. Některé nové studie tuto tezi potvrzují a základní mechanismus vystihuje následující schéma. V něm období klidu a nízké volatility zvyšuje chuť k riziku, která vede jednak k růstu zadlužení a také ke zvýšení podílu rizikových úvěrů. Následně se zvyšuje počet defaultů, což vyvolává bankovní krizi a volatilita v celém systému prudce stoupá:





Z uvedeného ale nelze vyvozovat, že každé období nízké volatility je předehrou ke krizi. Danielsson a jeho kolegové tvrdí, že důležitý je vývoj relativně k trendu – nutné je tedy sledovat, zda je volatilita mimořádně nízko či naopak vysoko relativně k jejímu dlouhodobějšímu vývoji. V takovém případě představuje nízká volatilita dobrý indikátor nadcházející krize. „Ekonomický dopad je nejsilnější v případě, kdy ekonomika zůstane v prostředí nízké volatility po dobu pěti let. Pak platí, že 1% pokles volatility pod trend znamená 1,01% růst pravděpodobnosti recese,“ tvrdí ekonomové. A empiricky se podle nich potvrzuje i sled událostí znázorněný ve výše uvedeném schématu.



Bývalá šéfka Fedu Janet Yellenová v roce 2014 uvedla: „Volatilita na trzích leží na nízkých úrovních a to ve mně vyvolává obavy, protože tento stav může vést k příliš rizikovému chování.“ Je tedy zřejmé, že centrální bankéři jsou si vztahu mezi nízkou volatilitou a krizemi vědomi. Pokud naopak za příčinu krize vnímáme vysokou volatilitu, jde o chybu, protože ta znamená pouhý důsledek a ne příčinu krize. Tu nejlépe vystihuje ono rčení: „Stabilita vyvolává nestabilitu.“



Zdroj: VoxEU