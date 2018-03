Čína má enormní zájem o lithium z Kanady navzdory australské snaze vyvinout levnější baterie

Popularita elektromobilů v Číně vede k vytvoření sítě obchodních kontaktů s průmyslovými firmami až v kanadském Quebecu. Zájem přitom projevili nejen zpracovatelé, pro které jsou quebecké těžební projekty významnou obchodní příležitostí, ale i samotní výrobci baterií.

Společnost Contemporary Amperex Technology (CATL) v nedávné době koupila devadesátiprocentní podíl ve společnosti North American Lithium - korporaci, která provozuje lithiový důl ve městě La Corne. CATL je největší výrobce baterií v Číně a má zároveň ambici stát se největším světovým výrobcem baterií do elektromobilů. K tomu by dle plánu mělo dojít do roku 2020. Předpokladem je ale zajištění dodávek lithia. Poptávka po lithio-iontové baterii nadále roste. Baterie jsou součástí telefonů, tabletů a stále častěji i automobilů.

Čínský průmysl výrazně cílí na produkci elektromobilů, jakoby si ale jeho zástupci neuvědomovali, že světové zásoby jsou velmi omezené. Expanzí se snaží dostat přímo ke zdroji. To vysvětluje, proč Číňané hledají zajímavé příležitosti v Austrálii a Quebecu. Projekt kanadské společnosti Nemaska Lithium, na něž se náklady pohybují kolem 549 milionů dolarů, neočekávaně přitáhl pozornost Číny, když poptávka po lithiu během pěti let zvýšila hodnotu komodity až čtyřnásobně.

Nemaska Lithium jednala s několika skupinami potenciálních investorů, (včetně výrobců baterií) o možném partnerství. Je velmi pravděpodobné, že do roka dostane Nemaska finanční infuzi ve formě čínského kapitálu. Číňané však nemají zájem pouze o klíčové hráče, jako je Nemaska. Oslovili také generálního ředitele jiné kanadské organizace – Jourdan Resources, což je malá těžební společnost s tržní kapitalizací ve výši 3 miliony.

Využívání lithiových baterií je ohroženo nejnovějšími pokroky australských vědců, kteří chtějí vyvinout baterii bez nutnosti použití lithia. Výsledný produkt by měl být šetrnější k životnímu prostředí a také představovat cenově výhodnější alternativu k bateriím lithiovým. Na rozdíl od lithia, zásoby uhlíku a vody, které by měly být k výrobě použity, nejsou zdaleka tak limitované. Nové baterie by tak na trhu mohly rychle zaujmout místo starší lithiové varianty.