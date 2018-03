STRES JE PP - POŘÁDNĚ POPULÁRNÍ

Rychle vybouchnete i při malém podnětu? Bolí vás často záda? Chytají vás křeče do svalů? Těžko usínáte? Pálí vás žáha i po lehkém jídle?

Jestli ano, asi u vás o výmluvu nejde.

Kdekdo dneska tvrdí, že je „ve stresu“. Omílají to studenti i manažeři, matky na mateřské dovolené stejně jako senioři, svádíme na něj svoje neúspěchy, špatnou náladu nebo nemilujícího partnera. Někdy je to jenom elegantní vytáčka, abych nemusel/a zabrat.

Ale jak moc ve skutečnosti rozumíme signálům svého těla?

Stres potřebný a nechtěný

Eustres (řecké „eu“ - zdravý, normální, podnětný) znamená nabuzení k výkonu – pomocí něho zvládáme konkurz, zkoušku nebo rozhovor o zvýšení platu. Souvisí tedy s aktuální situací, která trvá jenom určitý čas, organismus se s jejími důsledky snadno vyrovná.

Dysstres (řecké „dys“ - porušený, podrážděný, špatný) znamená zátěž pro organismus – díky němu se rozběhnou např. opakované migrény, vracejí se záněty, vzniknou žaludeční vředy. Váže se na stavy dlouhodobé nebo trvalé, stres se stává chronickým.

Příznaky uvedené na začátku článku souvisí s dlouhodobým stresem. Naše tělo nám říká, že je někde chyba, že chce změnu.

Burn out syndrom neboli vyhoření

Vyhoření je důsledek dlouhotrvajícího stresu. Může se vyskytnout ve firmách, školách i organizacích nebo u jednotlivých lidí. Je to ztráta zájmu, energie, chuti něco dělat nebo měnit.

Co pomáhá řešit syndrom vyhoření? Hlavně změna. Změna režimu práce, odchod z business do neziskového sektoru nebo naopak, začít pracovat samostatně, osobní rozvojové programy, rotace, stáž v zahraničí, přestěhování se, práce s výzvou, nový tým nebo nová láska…

A také tohle:

1. zajímavá, náročná, ale zvládnutelná práce

2. social support – síť pozitivních známostí - kontakt, lidská účast, podpora

3. vědomí vlastní ceny

4. dostatek informací

5. důvěra okolí a dobrá zpětná vazba.

Odborníci trvají na tom, že je třeba trénovat a posilovat tzv. stresovou stabilitu. Tělo silně reaguje nejen na infekce a jejich původce - bakterie a viry- ale i na pocity, zejména pak na strach, zlost či radost.

Stresová stabilita přímo souvisí s tím, jak jsme nastavení, jak vnímáme život. Je sklenice poloprázdná nebo poloplná? Prostě - míru svého stresu máme silně ve vlastních rukou.

Stres je vysoce subjektivní faktor. Co pro jednoho člověka je velká zátěž, může druhý vyhodnotit jako zábavu. Někdy nám jsou lidé a události výzvou, jindy nás sklátí.

Několik „hasičů“ na závěr

Proti stresu pomáhá hlavně pohyb. Malé „kancelářské“ cvičení, pokud se vám nechce trápit tělo v posilovně:

Stoupněte si za židli, těsně za zádovou opěrku. Stoj spatný, spojíte k sobě chodidla, kotníky, kolena, stehna, prsty nohou rozprostřete doširoka. Poté se předkloňte přes zádovou opěrku židle a pokuste se dosáhnout prsty rukou co nejblíže k podlaze. Vytahujete se z pasu, hlava volně visí. Dýcháte uvolněně a hluboce. Po chvíli se pokuste ještě trochu více přiblížit prsty rukou k podlaze. Poté se pomalu vzpřimujete, pohyb jde opět z pasu. Zvedáte se kulatě, obratel po obratli. Když jste zcela vzpřímeni, s nádechem vzpažíte a opět z pasu co nejvíce vytáhnete ruce vzhůru. Pohled míří za prsty rukou. S výdechem spustíte ruce do pozice modlitby. Cvičení opakujete 6x.

A jak na problémy pod titulkem?

Piště si poznámky během rozhovoru – nevybouchnete tak snadno (do poznámek se dá psát i to, kam má zmíněná osoba jít…a nemusí se to vůbec dozvědět!).

Bolavá záda i žaludek potřebují pomoc – hořčík pro výživu svalů, důsledně tlačit ramena od uší dolů, když bolí oblast krční páteře, posilovat břišní svalstvo, jestliže bolí oblast hrudní páteře a prohřívat křížovou kost, pokud bolí oblast bederní páteře.

Křeče a tiky svalstva zmírní, nebo dokonce odstraní kombinace vápníku, hořčíku a vitamínu B.

Obtížné usínání ulehčí prohřátí – žaludku, křížové kosti a nohou.

A jestli vás pálí žáha a nechcete používat léky, rozkousejte a spolkněte 3 lžíce máku nebo se napijte smetany.

Tak o sebe pečujte a stresu bude míň!