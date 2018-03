Elon Musk podniká jako Henry Ford. A to je velká chyba

Podle některých názorů by mohlo Silicon Valley pozvednout automobilový průmysl podobně, jako Apple posunul dál mobilní telefony. Jde o zajímavou myšlenku a Tesla ji již do určité míry naplňuje. Jenže jak poukazují na Bloomberg Gadfly, technologický analytik Horace Dediu je i přesto skeptikem, protože Tesle se doposud nepodařila jedna klíčová věc: Nedokázala přijít s přelomovým systémem výroby a právě takový krok je podle něj známkou skutečných zlomů v inovaci.

Tesla je namísto výborné kvality známa poruchovostí svých vozů a neschopností dodržovat výrobní cíle. Podle některých názorů je dokonce firmou, kde se hlavně předělávají a opravují dříve vyrobené součástky a vozy. Kdysi dávno byl takový přístup běžný. Za éry Henryho Forda jely výrobní linky automobilek na plné obrátky a panovala snaha maximálně využít úspory z rozsahu. Problém s opravami a nefungujícími vozy byl řešen až následovně. Jenže tento přístup a apatie k nízké kvalitě stály i za úpadkem americké Velké trojky, ke kterému došlo v sedmdesátých a osmdesátých letech.

Proti této americké filozofii se postavila Toyota. Ta na svých vozech neměla tolik nablýskaného chromu a tolik válců pod kapotou, ale její produkční systém systematicky eliminoval nízkou kvalitu a plýtvání. Nesnažila se o efektivní odstraňování poruch, ale o to, aby vůbec nevznikaly. Podle Bloombergu Tesla tuto lekci historie záměrně ignoruje, nebo o ní vůbec neví. Stále tak slyšíme o vysoké poruchovosti Modelu 3 a firma na to reaguje posilováním divize, která má na starosti opravy.

Podle Bloombergu má nyní Tesla v USA 230 vozů s mechaniky, kteří cestují za zákazníky, jejichž auta je třeba opravit. Můžeme to brát jako snahu o zvýšení spokojenosti zákazníka, ale také jako o známku nezájmu o dosažení skutečně vysoké kvality. Pokud se Tesla bude chovat jako v minulosti, tento tým mechaniků zase rozpustí poté, co vlna stížností opadne, a bude po zákaznících požadovat, aby kvůli opravám jeli do servisních center. Jestliže je cílem této automobilky výroba vozů pro malý segment trhu, který požaduje prudkou akceleraci a velké dotykové displeje, pak to asi bude stačit. Ovšem v případě, že se Tesla žene za vysokými výrobními objemy a výrobou pro masy lidí, s takovým přístupem podle Bloombergu neuspěje. Stejně jako Detroit se nakonec stane obětí nějaké nové „Toyoty“.



Zdroj: Bloomberg