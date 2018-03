Dropbox | Jak si vedl první z letošních IPO gigantů?

Autor: Bc. Tomáš Heimerle

Dne 23. 3. 2018 byly na trh uvedeny akcie prvního z velkých IPO´s letošního roku. Jednalo se o známou firmu Dropbox.

Dropbox je webové úložiště, které využívá technologie cloud computingu, a umožňuje tak uživateli ukládat a sdílet soubory a složky s ostatními uživateli internetu pomocí synchronizace souborů. Služba je provozována společností Dropbox, Inc, která byla založena v roce 2007 Drew Houstonem a Arash Ferdowsiem díky podpoře Y Combinator startup.

Nedávné dění z burzy nebylo ve znamení dobrých zpráv, proto je IPO společnosti Dropbox Inc (DBX) vzácným zábleskem naděje. Jak oznámil Yahoo News v pátek, "akcie se uzavřely na 28,42 dolaru, což je více než 35 procent v prvním obchodním dni", i když index S&P500 klesl o 2,73 procenta. Dropbox je největší technologická společnost, která od loňského roku vstoupila na burzu od společnosti Snap Inc. (SNAP).

Dropbox může čelit hospodářské soutěži, ale nabízí úspěšný produkt, který nechal dosud uspět a poskytl prostor pro další růst. Ale opravdu stojí za to nakoupit nyní, když jeho počáteční ocenění IPO je 10 miliard dolarů, natož 12 miliard dolarů, které v současné době stojí? Jim Cramer, optimistický pro budoucnost společnosti Dropbox, poznamenal, že společnost Dropbox "obchoduje 8,5 násobkem odhadů prodeje v příštím roce a s odhady tržeb 124 násobku za rok 2019".

Primárním argumentem, proč Dropbox za to stojí, je podívat se na jeho současný růst. Pokud společnost Dropbox nadále udrží svůj současný růst výnosů až do výše, kdy dosáhne příjmů ve výši 2 miliardy dolarů a bude mít více než 20 milionů uživatelů, pokud bude moci i nadále udržet nižší náklady nebo snížit výdaje obecně a pokud se může stát opravdovým zisková společnost, mohla by to být hodná této hodnoty za pár let. A samozřejmě, jeho konkurenti by se mohli rozhodnout koupit Dropbox.

Na základě těchto informací není pochyb o tom, že nákup akcií firmy Dropbox v současné době je rizikovějším podnikem pro zkušené hráče než pro opatrné investory. Dropbox nyní těží ze své popularity a uživatelů, kteří si chtějí skočit na letošního prvního jednorožce. Investice do těchto akcií se může ukázat jako velice cennou, ale investice do IPO je vždy riziková, takže je lepší být trpělivý a čekat na další data.