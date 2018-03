Evropa v červeném, USA by se dnes mohly zelenat. Facebook odepsal 17,76 % za 2 týdny!

Evropské trhy dnes pokračují v „červené“ jízdě. DAX kvůli značné nervozitě investorů klesá o 0,9 % na 11 858 bodů, což je nejnižší úroveň od února 2017. Za poslední dva měsíce klesl index DAX o více než 13 %, a tak se nabízí otázka, zda se mu „podaří“ dostat se do medvědího trhu. Zvýšená volatilita spojena s nejistotou investorů tomu prozatím nasvědčuje.



Pražská burza v poločase i přes veškerou snahu odepisuje 0,37 %. Erste navyšuje svou ztrátu na 1,82 % (CZK 1 203).





Americké futures byly v dopoledních hodinách ve ztrátě až -1 %. To se však s blížícím se zahájení obchodování v USA mění. Aktuálně S&P Futures +0,07 %, Nasdaq Futures -0,22 %. V USA dnes budeme svědky další nejisté seance, avšak dle všech indikací by se mohlo jednat o seanci růstovou. Nejistotu přenesl na trhy především Donald Trump svým rozhodnutím o uvalení cel na dováženou ocel a hliník, a i přesto, že klíčoví partneři USA (Kanada, Mexiko a EU) dostali výjimku na tyto restrikce, investory to příliš neuklidnilo.Trhům nepomáhá ani nejistota kolem Facebooku , který za poslední dva týdny klesl téměř o 18 % a ve své krasojízdě bude zřejmě pokračovat i nadále. V předobchodní fázi si akcie Facebooku odepisují 0,31 %. Kauza ohledně zneužití dat společnosti Facebook dopadá na celý technologický sektor v USA a jenom během včerejšího obchodování index Nasdaq odepsal 2,9 %.