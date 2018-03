Pimco: Recese do pěti let, zajímavé jsou akcie v Japonsku a komodity

Investiční společnost Pimco ve svém posledním výhledu tvrdí, že synchronizované globální oživení téměř jistě letos v červnu vstoupí do desátého roku trvání. Finanční podmínky jsou totiž stále příznivé, „je těžké najít nerovnováhy v soukromém sektoru“ a za takových podmínek je pravděpodobnost recese minimální. Na druhou stranu ale podle Pimca není stále jasné, zda současná expanze stojí hlavně na cyklických silách či zda jde o hlubší strukturální jev. Ten by mohl stát na „renesanci nabídkové strany ekonomiky a růstu produktivity“.



Pimco ve svém výhledu stále počítá s tím, že rozhodující úlohu hrají poptávkové faktory. Na rozdíl od prosincových projekcí došlo k mírnému zvýšení očekávaného tempa růstu v letošním roce v USA, eurozóně, Velké Británii a Číně, světová ekonomika by letos měla růst o 3 – 3,5 %. Vývoj ve Spojených státech bude mimo jiné ovlivňovat jejich obchodní politika a Pimco očekává, že dosavadní kroky v oblasti cel u oceli a hliníku budou postupně zmírňovány a „možná odvetná opatření ze strany Evropy a dalších budou prováděna v rámci pravidel Světové obchodní organizace“. Větší obavy by ale podle Pimca mohly budit obchodní spory s Čínou, nicméně i zde se zatím počítá s tím, že reakce Číny nebude agresivní, ale podaří se dosáhnout postupné deeskalace.





Rozvíjejícím se trhům bude podle Pimca hrát do karet jejich rychlejší ekonomický růst a silná poptávka, která by mohla nahradit předchozí komoditní supercyklus v roli tahouna růstu. Tyto země už navíc jako celek netrpí tolika nerovnováhami jako dříve, ale proti tomu stojí negativní demografické trendy a zmenšující se prostor pro stimulaci. Pimco tak u rozvíjejících se trhů zůstává „mírně optimistické“. „Recese v USA pravděpodobně přijde během tříletého až pětiletého horizontu a její pravděpodobnost se zvýší, pokud fiskální expanze donutí Fed k prudšímu utahování jeho monetární politiky. Je navíc pravděpodobné, že Spojené státy vstoupí do další recese s omezenou kapacitou pro konvenční monetární stimulaci,“ tvrdí Pimco.Výhled pro americké akcie drží společnost neutrální, trhy již podle ní v cenách odrazily veškerá očekávání týkající se snížení daní. Zisky obchodovaných společností by nyní měly podle očekávání růst o 18 % a „prostor pro posun očekávání směrem nahoru je už omezený“. Pimco vnímá pozitivně japonské akcie , u kterých se čeká letošní růst zisků o více než 20 %, přičemž jejich valuace leží „relativně nízko“. Mírně nadvážené drží Pimco komodity, a to jak díky jejich diverzifikačnímu potenciálu, tak díky výhledu na jejich návratnost. Pozitivně jsou vnímány zejména energie a průmyslové kovy, kterým by měl pomáhat vývoj v globální ekonomice