Saudi a SoftBank plánují vytvořit největší solární park světa s výkonem 200 GW a 100 000 pracovních míst

Saúdská Arábie oznámila, že podepsala memorandum o porozumění s japonskou SoftBank ohledně financování a provedení projektu obřího solárního parku, který se stane největším zařízením tohoto druhu na světě. Jeho instalovaný výkon by měl odpovídat 200 GW a jeho celkové náklady by měly dosáhnout do roku 2030 cca 200 mld. USD . Projekt by měl vytvořit pro SA cca 100 000 nových pracovních míst a ušetřit roční náklady na energie v řádu 40 mld. USD Podle samotných Saudů se jedná o velice ambiciózní a přelomový projekt. Podle japonské strany mají Saudi všechny předpoklady pro jeho úspěšné provedení.SoftBank již dříve uvedla, že během následujících 3-4 let hodlá v SA proinvestovat cca 25 mld. USD . Celkově se chce společnost podílet na plánech SA snížit do roku 2030 závislost své ekonomiky čistě na ropných příjmech.