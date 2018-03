Stát připravuje nový program rozdělování emisních povolenek zdarma

Hlavní události

Ceny emisních povolenek od počátku roku vzrostly o 70 %.

Stát připravuje nový program přidělování emisních povolenek zdarma od roku 2020.

KSČM je zcela proti rozdělení ČEZ a chce mít zároveň své zastoupení v orgánech společnosti.

Evropské akcie by dnes měly zahájit růstem.

Dnes nejsou očekávány významnější ekonomické zprávy.

Société Générale zvýšila doporučení na Koupit pro italského investora do komerčních realit IGD.

Obchodování na zámořských trzích

Americké trhy se v průběhu včerejšího obchodování držely v plusu, avšak v závěru seance zamířily strmě dolů. Index Dow Jones ztratil 1,4 % hodnoty, S&P 500 oslabil o 1,7 % a technologický Nasdaq si pohoršil dokonce o 2,9 %. Tím hlavním, co stojí za včerejšími ztrátami, jsou IT společnosti, hlavně Twitter (-12 %), Facebook (-4,9 %) či Google (-4,6 %). Rostou obavy z bezpečnosti klientských dat v návaznosti na kauzu mezi Facebookem a Cambridge Analytica. V rámci indexu S&P 500 se tak IT společnosti propadly o 3,5 %, následovaly je finanční instituce se ztrátou dvou procent a trojici poražených uzavírají výrobci luxusního zboží (-1,9 %).

Trhy v Asii uzavírají středeční obchodování v podobném duchu jako ty americké. Nedaří se ani jednomu trhu v regionu, když se jejich ztráty pohybují mezi 0,2 až 1,6 %. Nejhůře jsou na tom hongkongské trhy (-1,6 %) následované jihokorejskými (-1,5 %) a japonskými trhy, které odepisují 1,3 %. V rámci japonského indexu Nikkei 225 jsou na tom nejhůře telekomunikační společnosti (-3,1 %), informační technologie (-2 %) a průmyslové podniky (-1,6 %). Jediný sektor, kterému se podařilo vybojovat zisky, a ne zrovna zanedbatelné, jsou utility. Těm se podařilo zhodnotit o 2,5 %.

ČEZ

Ceny emisních povolenek jsou nyní na svém sedmiletém maximu. Jen od počátku roku tak jejich hodnota vzrostla o 70 %. Jde o reakci na nedávno schválenou reformu evropského systému emisního obchodování. Po dobu pěti až šesti let bude nyní na trh přicházet méně povolenek, než je zapotřebí. Zdražení emisních povolenek má několik dopadů. Prvním je, že se jejich cena promítne do ceny elektřiny. Elektřina začala po letech zlevňování v loňském roce zdražovat, a to právě díky rostoucím cenám povolenek, ale také vyšším cenám uhlí. Za současného stavu tak dražší povolenky napomáhají především nízkoemisním plynovým elektrárnám, jaderným elektrárnám a obnovitelným zdrojům. Ty je nemusí kupovat a dražší elektřina pro ně znamená vyšší marži. Dalším dopadem zdražování emisních povolenek je jejich vliv na cenu uhlí, která kvůli tomu bude klesat.

Stát mezi lety 2013 až 2019 rozdává mezi energetické společnosti necelých 108 milionů emisních povolenek zdarma výměnou za ekologické investice. Doposud jich bylo rozděleno 96 milionů za investice ve výši 30 mld. CZK. Největší část těchto povolenek zdarma si za modernizace uhelných elektráren připsala skupina ČEZ. O bezplatný příděl se chce ČEZ ucházet i v příštím období po roce 2020, kdy bude státem připraveno na 160 milionů emisních povolenek za více než 100 mld. CZK. Podle generálního ředitele ČEZ Daniela Beneše by bylo správné, aby tyto povolenky byly přidělovány proti investicím do obnovitelných zdrojů, kde takových projektů má ČEZ dostatek. Ministerstvo životního prostředí, které má rozdělování povolenek na starosti, nyní vyhodnocuje stávající program a analyzuje podmínky pro následující obchodovací období.

Předseda KSČM Vojtěch Filip, s nímž Andrej Babiš jedná o podpoře jeho vlády, se včera vyjádřil k otázkám ohledně ČEZ. Za to, že by KSČM podpořila Babišovu vládu, požaduje například zastoupení ve státních podnicích a mediálních radách. Tím měl na mysli konkrétně ČEZ. Filip totiž nesouhlasí s rozdělením ČEZ na dvě společnosti. Doslova řekl: „Jsem přesvědčený, že pokud chceme provést transformaci, což není rozdělení, tak musí směřovat k tomu, že ČEZ z ní vyjde posílen. Ať se na mne drobní akcionáři nezlobí, měli tučná léta, když brali dividendy, tak budou mít hubená léta, protože je třeba investovat“. Toto prohlášení je však v rozporu s pondělním doporučením expertní komise, která preferuje rozdělení ČEZ.